FIA-president Todt over reversed grid in F1: “Ik stem tegen”

Formule 1-eigenaar Liberty Media probeert op diverse manieren de sport aantrekkelijker en spectaculairder te maken. Allerlei ideeën zijn de revue gepasseerd en in de week gelegd bij de teams. Zo gaat men later dit seizoen op Imola experimenteren met een tweedaags raceweekend. Ook het plan om een kwalificatierace met reversed grid op zaterdag te introduceren zingt al lange tijd rond in de paddock. Als het aan Liberty had gelegen, was er al tijdens de dubbele ronde op de Red Bull Ring mee geëxperimenteerd maar daar stak Mercedes een stokje voor.

Toch is het plan niet definitief in de prullenbak verdwenen. Menig team ziet de eigen kansen groeien met een race met omgekeerde startvolgorde, ook al druist dat in tegen het DNA van de sport. FIA-president Jean Todt schaart zich achter de critici: “Ik vind het ook in de Formule 2 en Formule 3 niks”, aldus de Fransman stellig in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport. “Dat is wat mij betreft geen racen. Kunstmatige spanning werkt niet. Ik zou tegen stemmen, maar als de meerderheid voor dit plan is dan zal ik dat accepteren.”