FIA verduidelijkt regels over ingang pitstraat in Baku

De ideale lijn op het rechte stuk van start/finish van het Baku City Circuit betekent dat de coureurs in een snelle ronde dicht bij de streep van de ingang van de pitstraat kunnen komen of deze zelfs kunnen overschrijden. Dit kan tot ongelukken leiden, mocht een voorligger ineens vaart minderen om de pitstraat in te rijden. Daarom heeft F1-wedstrijdleider Niels Wittich na de eerste trainingsdag in Azerbeidzjan meer duidelijkheid gegeven over wat wel en niet is toegestaan.

Wittich geeft aan dat een coureur die naar binnen komt zich doorlopend aan de linkerkant van de lijn die al ruim voor de pitstraat begint moet bevinden en dat deze streep dan niet meer overschreden mag worden. Voor de rijders die bezig zijn met een snelle ronde geldt het volgende: om te voorkomen dat zij te dicht in de buurt van de pitingang komen, mogen zij niet over de stippellijn (aangegeven met de gele pijl op de onderstaande foto).

De ingang van de pitstraat van het Baku City Circuit Foto: FIA

Daarnaast heeft Wittich ook een regel ingesteld voor het uitrijden van de pitstraat. Daar heeft de FIA een paaltje geplaatst (aangegeven met de gele pijl op de onderstaande foto), waarvan de coureurs te allen tijde rechts moeten blijven.

De uitgang van de pitstraat van het Baku City Circuit Foto: FIA