Bottas rekent op stap vooruit met nieuwe onderdelen

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zetten Alfa Romeo vrijdag op respectievelijk P15 en P16 in de uitslagentabel van de tweede oefensessie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. “Maar dat is denk ik niet waar we echt staan”, reageert Bottas tegenover Motorsport.com. “We hebben nog niet al onze beste onderdelen op de auto gezet. Daarnaast was ik in mijn laatste ronde aan een verbetering van vier tienden bezig, maar toen kreeg ik een blokkerend wiel en daardoor ging al die tijd weer verloren. Ik had er dus veel beter bij kunnen staan.”

Bottas verwacht zaterdag, mede door de nieuwe onderdelen, verder naar voren te staan. “Het zal ontzettend dicht bij elkaar zitten. We hebben vrijdag veel veranderingen aan de afstelling gedaan en tegen het einde werd het steeds beter”, vertelt de Fin. “Voor zover ik weet zijn de nieuwe onderdelen hier wel. We hebben alleen niet heel veel exemplaren, terwijl het op een stratencircuit altijd riskant is. Ik verwacht dat we met de nieuwe onderdelen een stapje vooruit kunnen zetten, al hebben we meer dan dat nodig. Ik weet zeker dat we dat kunnen. We kunnen de afstelling nog verbeteren. Op dit circuit komt het op details aan en als je de afstelling eenmaal voor elkaar hebt, dan kan dat veel rondetijd opleveren.”

Alfa Romeo kwam twee weken geleden met hoge verwachtingen naar Monaco, maar daar werd Bottas ‘slechts’ negende. “Dat circuit was zeker niet eenvoudig voor onze auto”, erkent de 32-jarige coureur uit Nastola. “Ik denk wel dat we daar het één en ander hebben geleerd over de afstelling. Dus als we alles voor elkaar kunnen krijgen voor de kwalificatie, dan ben ik optimistisch dat we kunnen vechten voor een plek in Q3. Qua race pace zou het, zoals altijd, in orde moeten zijn. Ik ben dus nog positief over dit weekend.”

