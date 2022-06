Weerbericht F1 GP Azerbeidzjan 2022: Verraderlijke wind in Baku

De kans op buien boven het stratencircuit in Baku is dit raceweekend heel klein. Tijdens de race op zondag is de kans op een bui zelfs nihil. Op zaterdag, tijdens de kwalificatie, is er wel een buienkans van 10 procent. Dat is niet veel, maar de GP van Monaco van twee weken geleden heeft ons geleerd dat ook bij een kleine buienkans de bui wel precies over het circuit kan trekken.

Het volledige tijdschema voor het raceweekend in Azerbeidzjan: F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1 Grand Prix in Baku

Racen in de felle zon

Zondag start de race om 13.00 uur Nederlandse tijd, dat is 15.00 uur in Baku. Het is dan volop zonnig en circa 27 graden. In Baku schijnt de zon in deze tijd van het jaar met zonkracht 9. Dit betekent dat het publiek er verstandig aan doet zich goed in te smeren met een hoge factor zonnebrandcrème. Daarnaast kan de zon de temperatuur van het asfalt laten oplopen richting 50 graden, waardoor banden sneller slijten.

Verraderlijke wind op alle dagen

Op vrijdag en zaterdag is het met 25 graden als maximumtemperatuur iets minder warm dan zondag. Bovendien begint de kwalificatie zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 18.00 uur in Baku. De zon is dan nog niet onder, maar staat al wel heel laag. Dat heeft invloed op de asfalttemperatuur.

Op vrijdag en zaterdag waait er een noordenwind. Vooral vrijdag kan het zeer onstuimig zijn. Het circuit ligt midden in het zuidelijke deel van de stad. Gebouwen van de stad zorgen bij deze windrichting op grote delen van het circuit voor beschutting, maar dat kan juist verraderlijk zijn. Tussen de gebouwen door kan de wind wel fors uithalen.

Zondagmiddag waait er een meest matige (windkracht 4) zuidenwind. Met deze windrichting waait de wind vanaf het water en heeft over grote delen van het circuit vrij spel. Ook tijdens de race kan de wind dus van invloed zijn, vooral omdat de ruimte op het circuit op veel plekken zeer beperkt is.