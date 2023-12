Nu het seizoen afgelopen is, maken de Formule 1-teams de balans op. Ook de snelheid van de pitstops passeert de revue en Red Bull Racing vocht het hele jaar met McLaren om wie het snelste de auto's van vier nieuwe banden kon voorzien. Red Bull heeft al zes jaar de DHL Fastest Pitstop Award binnengesleept, dus men kan gerust zeggen dat het pitstopteam van de Oostenrijkse renstal tot de top behoort. Om na het seizoen de uitdaging wat groter voor de monteurs te maken, heeft de formatie uit Silverstone een leuke challenge bedacht.

In een compleet verduisterde kamer kregen de 22 mensen van de pitcrew ook nog een afgeplakte helm op, zodat zij helemaal niks kunnen zien. De crew moest zo snel mogelijk een pitstop uitvoeren waarbij ze letterlijk geen hand voor ogen zien. In tien pogingen kwam de crew tot een duizelingwekkende tijd van 2,84 seconden. Om die tijd in perspectief te zetten, het record van het team mét daglicht is slechts seconde sneller en werd tijdens de Grand Prix in Brazilië van 2019 gezet.

Foto: Red Bull Content Pool Slechts een handvol personeel kon zien wat er gebeurde

Het ging echter niet vanzelf. De eerste keer waren de mannen bijna negen seconden bezig, maar na vier keer was die tijd al bijna gehalveerd. De competitiviteit speelde bij de pitcrew al snel op, want zij stelden hun ultieme doel op een tijd onder de drie seconden. Daarin slaagden de monteurs tijdens hun laatste poging, tot blijdschap van de heren.

Sportief directeur van Red Bull Racing Jonathan Wheatley legt uit hoe het idee uit de koker rolde. "Dit was iets wat we letterlijk niet aan zagen komen, maar - zoals bij Red Bull hoort - moeten we het onverwachte verwachten", begint de Engelsman. "Het kunnen zien van de auto, je teamgenoten en wat je doet is van belang bij het uitvoeren van een stop, dus door dat weg te nemen moesten ze flink wat hordes nemen." Ondanks dat al die factoren weg waren, ging het dus na een paar pogingen al heel snel. "De tijd van 2,84 is ook in het daglicht al heel snel! Ik zal niet zeggen dat we het licht uit mogen doen tijdens een race, maar om deze samenwerking ook in het donker te zien, laat zien dat we terecht zes keer DHL Fastest Pitstop Award hebben gewonnen."