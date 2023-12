Audi maakte in 2022 bekend dat het onder de nieuwe motorreglementen van 2026 toetreedt tot de Formule 1. Daarvoor slaat het de handen ineen met Sauber, dat als het officiële fabrieksteam gaat fungeren. Sindsdien veranderde er wel het een en ander bij de Duitse autofabrikant, want CEO Markus Duesmann nam afscheid en daarmee vertrok ook een uitgesproken voorstander van het F1-project. Zijn vervanger Gernot Döllner was naar verluidt minder gecharmeerd van deelname aan de koningsklasse, waardoor geruchten ontstonden dat Audi zou overwegen om zich toch terug te trekken.

Vorige week kwamen de eerste signalen naar buiten dat dit toch niet het geval is. In een bijeenkomst van het management van Audi zou Döllner toestemming hebben gegeven om verder te gaan met de voorbereidingen op de F1-deelname. Op een reactie naar de buitenwereld moest nog even gewacht worden, omdat de CEO pas 100 dagen na zijn aanstelling publiekelijk mocht reageren. Die termijn is inmiddels verstreken en dus heeft Döllner zijn eerste officiële interview als topman van Audi gegeven. In gesprek met Handelsblatt rekent hij definitief af met de geruchten dat Audi het F1-project zou heroverwegen. "Er is een duidelijk besluit van het bestuur en de raden van commissarissen van Audi en Volkswagen dat Audi in 2026 in de Formule 1 zal stappen. Het plan is gereed", zei Döllner.

Door de bevestiging van Döllner dat Audi verdergaat met de voorbereidingen op de F1-entree in 2026 wordt de situatie voor het huidige Sauber ook weer wat eenvoudiger gemaakt. Door de geruchten over de terugtrekking, die door uitgesproken tegenstanders binnen Volkswagen en Audi in de wereld werden geholpen en die het vertrek van Duesmann als kans zagen om een stokje voor het project te steken, had de Zwitserse renstal moeite om goed personeel aan te trekken. Sommigen zagen het niet zitten om voor het fabrieksteam van Audi te tekenen, om na terugtrekking van de fabrikant in dienst te treden bij het privéteam. Nu kan topman Andreas Seidl proberen alsnog aan topmensen te komen, terwijl hij ook aan een serieuze zoektocht naar coureurs kan beginnen.

Het neemt tegelijkertijd niet weg dat Audi nog altijd moeite heeft om - met name elektrische - auto's aan de man te brengen. Döllner hoopt die situatie te verbeteren door sterker in te zetten op Noord-Amerika, toevalligerwijs ook de markt waar de Formule 1 nu een grote groei doormaakt. "Momenteel verkopen we daar zo'n 230.000 voertuigen. In China ligt dat op zo'n 700.000 auto's, maar daar zien we geen grote groeispurt. We willen Noord-Amerika daarom versterken als derde pilaar, naast Europa en China", aldus Döllner, die Audi's slogan 'Voorsprong door Techniek' ook goed bij het F1-programma vindt passen. "We hebben het merkimago uitgebreid besproken in het bestuur en eraan gewerkt. Voorsprong door Techniek blijft de kern van het merk, maar in een bredere zin."