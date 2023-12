Waarom Ferrari een plafond bereikte met ontwikkeling F1-auto 2023

Vorig jaar deed Ferrari regelmatig mee om de overwinningen met de F1-75, waardoor voor het Formule 1-seizoen 2023 werd gekozen voor een doorontwikkeling van die bolide. De SF-23 bleek over één ronde opnieuw een competente auto, maar over een raceafstand kwam de wagen fors tekort ten opzichte van de Red Bull Racing RB19. Dit was onder meer te wijten aan grote aerodynamische inconsistenties, waardoor de Scuderia vooral op warme circuits waar veel downforce nodig was moeite had om mee te komen. Ondanks een agressieve ontwikkelingsstrategie met diverse updates voor meer downforce en het verbeteren van zwakke punten, bleef de race pace achter. De beperkende factor in dit verhaal bleek het chassis, zo erkent technisch directeur Enrico Cardile.

"De 2023-auto was een doorontwikkeling van de wagen uit 2022, waarbij we geprobeerd hebben om sommige beperkingen van de vorige bolide te verbeteren. Al met al is ons doel bereikt, want de auto gedroeg zich op de baan precies zoals we hem hadden ontwikkeld", vertelde Cardile aan een select mediagezelschap, waaronder Motorsport.com. "Het probleem was dat we al snel beseften dat de ingeslagen richting niet de meeste winst opleverde. Intern hebben we daarom onze doelstellingen voor de aerodynamische ontwikkeling herzien. De eerste stap werd gezet met het pakket in de lente, waarbij we de vloer en het bodywork hebben aangepast. Daarna volgde een stap in Oostenrijk. Toen bereikten we de limiet van de architectuur en wat we konden doen met het chassis."

Chassis grootste beperking voor verandering in 2023

Foto: Glenn Dunbar Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Er waren meerdere beperkende factoren rond het chassis die ervoor zorgden dat het ontwikkelingsplafond werd bereikt. Veel daarvan hadden betrekking op de aanvankelijke keuze voor de sidepods. Met een B-specificatie van het chassis had dat probleem opgelost kunnen worden, maar onder het budgetplafond is het vrijwel onmogelijk om zoiets tijdens een seizoen te introduceren. "Zodra je besluit dat je andere vormen nodig hebt om een ander doel te bereiken, worden de positie van de elektronica, het ontwerp van het chassis en de positie van de onderste SIS snel een beperking. In ons geval zou dat een nieuw chassis en een nieuwe versnellingsbak betekenen, eigenlijk een gloednieuwe auto dus. Dat is om veel redenen niet haalbaar tijdens een seizoen", verklaarde Cardile.

Daardoor bleef Ferrari in 2023 lange tijd kampen met forse bandenslijtage tijdens de races. Cardile en de Italiaanse formatie denken niet dat de wielophanging daar de hoofdoorzaak is, maar dat alles valt en staat met de aerodynamica. "We denken te weten waarom onze prestaties verslechteren tijdens de race. Bij ons heeft het betrekking op onze aerodynamische kant en de maximale downforce die we kunnen bereiken. De wielophanging vind ik wat overschat, want uiteindelijk ontwerp je de ophanging voor aerodynamica en tegelijkertijd ook een redelijke bewegelijkheid", legde Cardile uit. "Het probleem met de bandenslijtage is hoe de auto rijdt, en hoe de auto rijdt wordt bepaald door het aerodynamische gedrag van de auto. Alles heeft dus te maken met aerodynamica, tenzij het ontwerp van de ophanging helemaal verkeerd is."

Ferrari slaat andere weg in met 2024-bolide

Foto: Ferrari Carlos Sainz na zijn zege in de Grand Prix van Singapore.

Doordat het chassis niet geschikt was voor de andere richting die Ferrari qua aerodynamica wilde inslaan, verlegde het team de focus al vroeg naar 2024. Dan komt men waarschijnlijk met een compleet nieuw ontwerp. Door het uitblijven van upgrades besloot Ferrari na de zomerstop meer te experimenteren met de afstelling van de SF-23 om zo meer te leren met het oog op komend seizoen. "Met de auto voor volgend jaar slaan we de bladzijde om", voegde Cardile toe. "We hebben het doel dat we onszelf hebben gesteld behouden, maar we begrepen dat we iets anders van de auto nodig hebben om dat te bereiken. De auto voor volgend jaar is dus een ander ontwerp dan die van 2022."

Daarmee hoopt Ferrari in 2024 af te rekenen met de inconsistenties van het afgelopen seizoen, terwijl de bolide vaker goed moet werken dan alleen in specifieke omstandigheden, zoals in 2023 in Singapore bijvoorbeeld het geval was. "Qua piekprestaties zijn we niet ver van Red Bull verwijderd, maar we hebben de volle toewijding van de coureur, de juiste weersomstandigheden en de juiste bochtencombinaties nodig", somde Cardile op. "We hebben veel dingen nodig die het lastig maken om de prestaties te herhalen tijdens een racestint, wanneer de banden minder worden en de balans van de auto verandert. We hebben de indruk dat het platform van Red Bull robuuster is dan dat van ons. Red Bull bewijst dat het niet onmogelijk is [om een auto te hebben die overal presteert]. Het is een kwestie van hard werken aan de juiste doelstellingen."