Racing Point op het matje voor herhaald gebruik brake ducts

Volgens de FIA zijn die rembehuizingen in strijd met het sportieve reglement, omdat ze niet ontworpen zouden zijn door Racing Point zelf, maar door Mercedes.

Racing Point gebruikte ze al eerder dit jaar ook en de autosportfederatie legde afgelopen vrijdag voor dat vergrijp al een straf op van 400.000 euro en over het hele seizoen in totaal vijftien punten aftrek in de constructeursstand. Daarbij beargumenteerde de FIA dat de brake ducts in principe legaal zijn en dat alleen het sportieve reglement is overtreden, zo legde afgevaardigde Nikolas Tombazis eerder al uit. “De stewards staan op het standpunt dat het proces verkeerd was en niet de onderdelen zelf.”

Die onderbouwing is slecht gevallen bij de andere teams die niet begrijpen waarom Racing Point de omstreden behuizingen mag blijven gebruiken. Vier rivaliserende teams – Ferrari, McLaren, Renault en Williams – gaan in beroep tegen de uitspraak, maar ook Racing Point zelf is niet blij met de conclusies en overweegt beroep aan te tekenen. Teameigenaar Lawrence Stroll liet vandaag weten woest te zijn als valsspeler te zijn weggezet.

P7 voor Hülkenberg

Het team uit Silverstone kende overigens een prima middag op het circuit aan de overkant van de straat met een dubbele puntenfinish voor Lance Stroll op P6 en Nico Hülkenberg op P7. Het team staat – met de puntenaftrek meegerekend – vijfde in de stand om de constructeurs met 41 punten.

Met medewerking van Jonathan Noble