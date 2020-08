Stroll senior slaat terug in Racing Point-zaak: "Ben extreem boos"

Racing Point is schuldig bevonden na het illegaal kopieer van Mercedes. Het gaat concreet om de achterste brake ducts op de RP20, die het team één-op-één zou hebben gekopieerd van het merk met de ster. Dat is verboden aangezien het onderdeel op een lijst met 'listed parts' staat, hetgeen betekent dat ieder team met een eigen ontwerp voor de dag moet komen. De FIA heeft echter geoordeeld dat Racing Point niet zelf over de intellectuele eigendommen beschikt, met een boete van 400.000 euro en het verlies van vijftien constructeurspunten tot gevolg.

Die uitspraak is bij nagenoeg iedereen in het verkeerde keelgat geschoten. Vele concurrenten vinden de straf te laag, met Ferrari, McLaren, Renault en Williams voorop. Racing Point is zelf ook ontevreden, maar dan vooral omdat men door de FIA schuldig is bevonden. Teambaas Otmar Szafnauer kan niet leven met het stempel 'schuldig' en voor mede-teameigenaar Lawrence Stroll geldt exact hetzelfde. "Ik spreek niet vaak in het openbaar, maar maak me nu extreem boos over de suggestie dat we achterbaks hebben gehandeld of vals hebben gespeeld", laat Stroll senior in een verklaring weten.

De Canadees is vooral boos over de voortdurende opmerkingen van concurrenten en het feit dat vier teams in beroep zijn gegaan. "Vooral de opmerkingen van onze tegenstanders maken me boos. Om heel duidelijk te zijn: ik heb in mijn hele leven nog nooit vals gespeeld, helemaal nergens mee. Mijn integriteit en die van het team staan absoluut buiten kijf. Iedereen binnen Racing Point is geschokt door de FIA-uitspraak en we houden volledig vast aan onze onschuldigheid. We zijn altijd een eigen constructeur geweest en zullen dat ook altijd blijven."

Stroll noemt concurrerende F1-teams 'zeer onsportief'

Stroll vindt ook dat de FIA steken heeft laten vallen in dit hele proces. "Er was geen enkele begeleiding en ook geen duidelijkheid vanuit de FIA over de hele transitie [van unlisted parts] naar listed parts", hetgeen betekent dat een team ze vanaf 2020 volledig zelf moet ontwerpen. "In de regels staat alleen maar dat er na 2019 geen informatie-overdracht meer mag plaatsvinden. Maar alles wat we je voor die tijd al hebt geleerd, wordt als je eigen informatie gezien. Wat wij gedaan hebben, is exact in overeenstemming met die reglementen."

Dit maakt dat Stroll de uitgedeelde straf onterecht vindt, laat staan een nog hogere straf waar enkele rivalen voor pleiten. "Ik ben erg ontdaan door de manier waarop Renault, McLaren, Ferrari en Williams dit aangrijpen om in beroep te gaan en om onze prestaties in een kwaad daglicht te stellen. Ze besmeuren onze goede naam en dat zal ik absoluut niet accepteren. Ik ben van plan om alle nodige acties te ondernemen om onze onschuld te bewijzen. Ons team werkt keihard om een competitieve auto te maken en ik ben echt boos over het gebrek aan sportiviteit bij onze concurrenten."

VIDEO: Het vermeende kopieergedrag van Racing Point nader besproken