Horner: "Hebben eindelijk laten zien dat Mercedes te verslaan is"

Het scenario leek op voorhand al uit te tekenen: beide Mercedes-coureurs rijden aan de horizon weg en Max Verstappen mag eerst met Nico Hülkenberg afrekenen en dan 'saai' naar P3 rijden. Maar niks van dat alles tijdens de tweede achtereenvolgende race in Groot-Brittannië. Aan het eind van de rit blijkt de grootste bokaal een keer niet voor Mercedes, maar voor Red Bull.

"We hebben vandaag om te beginnen een fantastische prestatie [van Max] gezien. Zijn snelheid was in de race veel beter dan van tevoren verwacht", zo blikt Horner terug in gesprek met Sky Sports F1. De Brit zag al snel dat Verstappen door de bandentombola een uitgelezen kans zou krijgen. "Door die omgekeerde strategie zat Max gewoon rustig af te wachten in het begin van de race op zijn hardere band. Toen Mercedes binnenkwam en wij nog uitliepen terwijl zij op een nieuwe set van de harde banden stonden, wisten we 'het is echt game on' vandaag."

Red Bull pakte het buitenkansje met beide handen aan en bleef foutloos, ook op tactisch vlak. "We hebben onze strategie halverwege aangepast. We zouden voor de tweede stint eigenlijk nog een keer naar de harde band gaan, maar besloten gaandeweg om voor de mediums te kiezen. Dan hadden we die band maar meteen gehad en zaten we op dezelfde strategie als Mercedes. Daarna konden we ze counteren. Wat ze ook deden, Max kon steeds reageren."

De RB16 komt tot leven, wat is er nog mogelijk?

Dat laatste heeft volgens Horner niet alleen met de worsteling van Mercedes of met het bandenmanagement van Verstappen te maken. Nee, de RB16 presteerde zelf ook beduidend beter dan voorheen. "De auto was vandaag erg snel, het ging eigenlijk heel makkelijk", concludeert de teambaas wat verbaasd. "We hadden ze vandaag gewoon in de zak. We kunnen zelf ook veel van deze race leren, want onze auto werkte ineens fantastisch. Dat zagen we bij Alex ook terug, de snelheid zag er gewoon heel goed in."

"Vorige week hadden we met veel geluk ook kunnen winnen, maar onze snelheid van toen kwam nog niet eens in de buurt van die van vandaag." Als het structureel beter gaat met Red Bull, is de onvermijdelijke hamvraag nooit ver weg: kan Red Bull in de komende maanden echt meedoen, wellicht zelfs voor het kampioenschap? "Nou ja, dan zouden ze deze banden eigenlijk voor iedere race moeten meenemen. En dit warme weer zou ook wel helpen", lacht Horner. "Maar zonder gekheid: Mercedes blijft natuurlijk een formidabele tegenstander, al hebben we ze vandaag wel overtuigend en op eigen kracht verslagen. We hebben laten zien dat Mercedes te verslaan is. Op basis van pure snelheid en strategie, dat geeft ons veel vertrouwen."