Racing Point: Perez was op de hoogte van gesprekken Vettel

Perez kondigde woensdag aan dat hij Racing Point na zeven jaar zou verlaten, daags nadien kwam de bevestiging dat Vettel zijn vervanger zal worden bij de renstal uit Silverstone, dat vanaf 2021 Aston Martin zal heten. Perez stelde dat niemand hem iets had verteld over zijn exit en dacht dat zijn zitje inmiddels veilig was. Perez had nog een lopend contract tot 2022, weliswaar met opstapclausule.

Teambaas Szafnauer vindt die uitspraak wat kort door de bocht. Volgens hem had het team het management van de Mexicaan wel degelijk op de hoogte gehouden over het feit dat er gesprekken liepen met Vettel. Perez werd woensdag telefonisch door eigenaar Lawrence Stroll verteld dat het team het contract van Perez zou verbreken na 2020.

“Hij wist er wel van, we hebben zijn manager Julian Jakobi de hele tijd geïnformeerd”, vertelde Szafnauer aan Sky Sports F1. “Het was geen makkelijke beslissing en dat zegt veel over Sergio, omdat hij het zo goed heeft gedaan voor ons. Maar hij was op de hoogte van wat er speelde. Wat hij niet wist, omdat de uiteindelijke beslissing nog niet was genomen, was wat de definitie uitkomst zou zijn. Dat kwam hij woensdag te weten.”

Szafnauer zegt dat Racing Point lange tijd in gesprek is geweest met Vettel, sinds zijn exit bij Ferrari in mei werd aangekondigd. Een finale beslissing kwam er pas deze week, een beslissing waar het team dus lang over heeft moeten nadenken. “De beslissing is twee dagen geleden genomen. Het was zoals gezegd zeker niet makkelijk, Sergio is een geweldige racer en heeft ons heel goed vertegenwoordigd. Hij is een snelle rijder en ook een veilige keuze op zondag, maakt weinig fouten en brengt de punten binnen. Het is eigenlijk een compliment voor Sergio dat we zo lang moesten nadenken of we een viervoudige wereldkampioen zouden binnenhalen of niet. Uiteindelijk, met de komst van Aston Martin, denk ik dat het de juiste beslissing is om de ervaring van Sebastian bij een topteam in huis te halen, want dat is was Aston Martin wil zijn. Ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt."

