Tost: Red Bull beslist uiterlijk in november over rijdersbezetting

Na de overwinning van Pierre Gasly op Monza is de rijdercarroussel - of in ieder de speculatie daarover - weer op gang gekomen. Terwijl Albon worstelt bij Red Bull heeft de verrassende winnaar van de Italiaanse GP in het voorbije jaar juist zijn veerkracht vertoont. Verdient Gasly op basis daarvan een tweede kans bij het vlaggenschip van Red Bull? "Hij is in ieder geval nog steeds één van de beste jonge Red Bull-coureurs", reageert Tost in gesprek met Sky Sports F1.

Rijderskwestie komt over zes weken op tafel

"Hij is in staat om races te winnen, of in ieder geval één race tot dusver. Daarnaast heeft hij in het verleden ook al laten zien dat hij races en zelfs kampioenschappen kan winnen, ook dat is belangrijk. Ik moet zeggen dat ik hem zeer hoog inschat. Wat hij in Monza heeft laten zien, blijft gewoon fantastisch: hoe hij het tempo controleerde en hoe hij Sainz duidelijk maakte dat er geen kans zou volgen. Hij heeft erg volwassen gereden en dat verdient lof", zo vervolgt Tost.

Volgens de Oostenrijkse AlphaTauri-teambaas wordt in de komende maanden duidelijk of dit optreden van Gasly wordt beloond met een nieuwe promotie. "Het rijdersvraagstuk zal aan het eind van oktober of begin november worden behandeld. Dan zien we wel hoe alles verdergaat, Red Bull zal tegen die tijd een besluit nemen over welke coureurs in welk team rijden." Dat laatste kan ook implicaties hebben voor Daniil Kvyat, die van de huidige Red Bull-rijders het meest op de schopstoel zit en wellicht moet vrezen voor de Japanse F2-revelatie Yuki Tsunoda.

Gasly mikt nog steeds op Red Bull-rentree

Gasly blijft intussen rustig onder alle tumult, al geeft hij wel toe open te staan voor een tweede termijn bij Red Bull Racing. "Dat is het doel voor iedere coureur, iedereen wil in een zo goed mogelijke auto zitten en zo goed mogelijke resultaten behalen", zei Gasly desgevraagd door Motorsport.com. "Alhoewel ik voel dat we momenteel op een hoog niveau presteren en alles uit de AlphaTauri halen, is mijn persoonlijke ambitie om vaker voor podia, overwinningen of zelfs kampioenschappen te vechten. Ik zal dus altijd proberen om in de snelst mogelijke auto te zitten", sluit de coureur uit Rouen af.