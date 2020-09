Horner ziet weinig in nieuwe promotie Gasly of aantrekken Perez

Gasly moest na de Hongaarse GP in 2019 plaatsmaken bij Red Bull Racing, maar heeft zich na zijn degradatie lovenswaardig herpakt. De coureur uit Rouen presteert al een heel kalenderjaar naar behoren en zette in Italië de kroon op het werk met een sensationele zege op Monza. Nadien wordt er veelvuldig gesproken over een tweede kans van de Fransman bij het vlaggenschip van Red Bull, maar Christian Horner voelt daar niet meteen veel voor. Niet tijdens het lopende seizoen en ook niet richting volgend jaar.

"Pierre doet het fantastisch, absoluut. Sinds hij een jaar geleden die stap heeft teruggezet naar wat toen nog Toro Rosso heette, heeft hij zijn zelfvertrouwen teruggevonden. AlphaTauri gaat ook geweldig met hem om, dus het is prachtig om te zien hoe goed dit voor hem uitpakt", reageert Horner op een vraag van Motorsport.com. "Maar als je momenteel over de zitjes van Red Bull Racing praat, dan zijn die vergeven. Wij focussen ons volledig op Alex en proberen hem een zo goed mogelijke kans te geven om zijn zitje te behouden."

Ook voor volgend jaar, waarvoor AlphaTauri-teambaas Franz Tost al aangaf dat er uiterlijk in november een besluit wordt genomen, ziet Horner weinig in wisselingen. "Het heeft geen zin om nogmaals te gaan schuiven [met Gasly en Albon]. De status van AlphaTauri is nu ook iets veranderd. Het is geen opleidingsteam meer, maar een volwaardig zusterteam." Dit betekent onder meer dat AlphaTauri vanaf volgend jaar ook gebruik mag maken van de windtunnel van Red Bull. "De ambities van AlphaTauri gaan zodoende ook verder dan die van Toro Rosso."

Daarnaast benadrukt Horner dat er ook op persoonlijk vlak geen reden is tot ingrijpen. Zo verdedigt de Britse teambaas Albon nog steeds, terwijl Gasly volgens hem juist opbloeit in de luwte van AlphaTauri. "En volgens mij is Franz Tost ook erg blij met Pierre", vervolgt Horner. "Het uiteindelijke besluit zal pas later dit jaar volgen, maar vanuit ons is er geen verzoek om de situatie te veranderen. Wij zijn vooral gefocust op [met de huidige line-up] enkele problemen met de RB16 en om die aan te pakken. Problemen die we steeds beter begrijpen en die we ook steeds iets meer de baas worden. Vanaf daar kijken we dan wel verder."

Perez in beeld? "We geven de voorkeur aan eigen talent"

Sergio Perez, die eveneens op de markt is, staat volgens Horner ook niet bovenaan het lijstje voor een Red Bull-zitje in 2021. "Onze voorkeur gaat er altijd naar uit om eigen talent op te leiden. Of dat nou over Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo of Max Verstappen gaat, zij zijn allemaal uit ons opleidingsprogramma voortgekomen", legt Horner uit. "We gaan in de basis altijd voor eigen talenten, al moet je soms wel buiten de eigen kweekvijver kijken als er even niet genoeg talent is. Maar onze intentie is absoluut om met onze eigen talenten te werken."

Met medewerking van Luke Smith

VIDEO: De problemen die Red Bull in 2020 ondervindt met de RB16