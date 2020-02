Spoorboekje: Alle actie van deze week op een rijtje

Tweede testweek – Formule 1

Na een paar dagen rust worden de motoren weer opgestart. De Formule 1 begint morgen aan haar tweede wintertest. Waar de eerste week vooral in het teken stond van het ontdekken van opstartproblemen - die er verrassend weinig bleken te zijn - is het nu tijd om het tempo iets op te voeren.

Om op te letten:

Vorige week was het nieuwste snufje van Mercedes, het DAS-systeem, het onderwerp van gesprek. Deze week zal daar waarschijnlijk verder mee worden geëxperimenteerd. Ook zullen enkele teams met nieuwe onderdelen in actie komen. Vorig jaar kwam Mercedes zelfs met een compleet andere wagen aanzetten bij de tweede testweek. Bij bijna alle renstallen komen morgen beide coureurs de baan op. Bij Red Bull Racing stapt Alexander Albon in de ochtend in, Max Verstappen volgt in de middag.

De tweede testweek start morgenochtend om 9.00 uur en is te zien op F1 TV. Motorsport.com doet vanaf locatie uitgebreid verslag met een liveblog.

E-Prix Marrakesh – Formule E

Na een behoorlijk chaotische race in Mexico gaat de titelstrijd verder in Marokko. Momenteel staat Mitch Evans bovenaan in het kampioenschap. Stoffel Vandoorne is door een crash in Mexico-Stad teruggezakt naar de vierde plek. Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns staan respectievelijk elfde en vijftiende, nadat ze afgelopen race met elkaar in contact kwamen. Vorig jaar wist Jérôme d’Ambrosio de wedstrijd in Marrakesh te winnen en gingen Robin Frijns en Sam Bird mee naar het podium.

De E-Prix van Marrakesh start aanstaande zaterdag om 15.00 uur en is te zien op Eurosport 1 en Ziggo Sport Racing.

MXGP en WK Superbikes

Het seizoen voor motoren begint dit weekend met een tweeklapper. Op Philip Island start het wereldkampioenschap Superbikes. Michael van der Mark staat aan de start voor het team van Yamaha. Vorig jaar pakte Jonathan Rea zijn vijfde wereldtitel op rij, krijgt hij dit jaar een opvolger of blijkt de Brit wederom te sterk?

Ook begint zondag het wereldkampioenschap Motocross. Vier Nederlanders, waaronder natuurlijk Jeffrey Herlings, en twee Belgen openen in Groot-Brittannië het nieuwe seizoen. Voor Herlings is de missie voor dit jaar het terugpakken van de wereldtitel, nadat hij die vorig jaar – mede door zware blessures – moest afstaan aan Tim Gajser.

De seizoensopener van het WK Superbike is te zien op Eurosport 1. De zondagmanches van de MXGP zijn online te volgen bij de NOS.