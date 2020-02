Overzicht: Deze coureurs komen woensdag in actie op Barcelona

Het gros van de Formule 1-coureurs komt woensdag opnieuw in actie op het circuit van Barcelona. Op Mercedes na hebben alle teams hun line-up reeds gedeeld, enkel Romain Grosjean mag de hele dag plaatsnemen achter het stuur. Voor de Fransman en zijn Haas F1-formatie is het een belangrijke week, de renstal van Guenther Steiner maakte nog geen onuitwisbare indruk tijdens de eerste testweek.

Hoewel men de line-up bij Mercedes nog niet gedeeld heeft, lijkt het aannemelijk dat Valtteri Bottas en F1-wereldkampioen Lewis Hamilton de werklast weer gaan delen. Diezelfde strategie paste de kampioensformatie ook toe tijdens de eerste week. Red Bull volgt het voorbeeld van de Zilverpijlen, Alex Albon mag woensdag aftrappen waarna Max Verstappen de honneurs na de lunch waar zal nemen.

De beide topteams beleefden een aardige start van de test, maar dat kan nog niet helemaal gezegd van Ferrari. Dat team paste haar aanpak voor de test aan en heeft het achterste van de tong zeker nog niet laten zien. Het is de vraag of we tijdens de tweede week iets meer van het potentieel van de Scuderia te zien krijgen.

Het testwerk begint woensdag opnieuw om 9.00u en duurt tot 18.00u onze tijd. Tussen 13.00u en 14.00u ligt de actie stil vanwege de lunch.

Motorsport.com is uiteraard weer op locatie aanwezig om verslag te doen van de tweede testweek. Dagelijks doen we dat met een liveblog, maar ook met het laatste nieuws en achtergronden uit de paddock.

Overzicht: F1-coureurs voor de vierde testdag op woensdag