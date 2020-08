Pirelli stelt tests in trainingen met prototype 2021-banden uit

De verwachting is dat Pirelli in 2021 voor het derde jaar op rij dezelfde banden levert aan de F1-teams, maar de bandenleverancier wil ze waar mogelijk aanpassen zodat het rubber het toenemende downforce-niveau aankan. Omdat er dit seizoen buiten de raceweekends geen testmogelijkheden zijn, zouden die prototypes in de tweede vrije training van de 70th Anniversary en de Spaanse GP getest worden. De eerste testsessie op Silverstone werd na het bandendrama van de Britse GP echter geannuleerd, terwijl de sessie in Barcelona uiteindelijk ook geen doorgang vond.

Pirelli F1-baas Mario Isola zegt dat de extra Europese races in oktober logistieke problemen verminderd hebben, waardoor het bedrijf een kans heeft om langer aan de banden door te werken voordat er weer getest wordt. “We hebben de eerste tests om twee redenen uitgesteld”, zei Isola. “Ten eerste zodat we een verdere stap met de nieuwe prototypen kunnen evalueren. En ten tweede was het ook mogelijk om andere races na mid-september te overwegen voor het testen van prototypen, omdat we een verlengde Europese kalender hebben. Dit is het plan aan onze zijde.”

In dat geval werkt Pirelli de tests wel af op circuits waarmee het minder bekend is, zoals de Nürburgring, Portimão en Imola, maar volgens Isola is dat geen onoverkomelijk probleem. “We hebben met onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling nog niet gesproken over welke circuits representatiever zijn”, antwoordde Isola op een vraag van Motorsport.com. “Ik maak me niet echt zorgen over dat we naar nieuwe circuits gaan, omdat we in ieder geval als basis de normale banden hebben die dat weekend gebruikt worden. Dus zelfs als we geen data hebben voordat we naar deze circuits gaan, dan verzamelen we tijdens het weekend data en kunnen we vergelijkingen maken met de prototypen. Het klopt dat je zegt dat het beter is als we naar circuits als Barcelona gaan, die we heel goed kennen en waarvan we veel data hebben. Maar ik denk dat het beter is dat we iets meer tijd nemen om te denken over de prototypes en iets doen wat een iets grotere stap in de goede richting is.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper