FIA start onderzoek naar mogelijk misbruik ERS-systemen

De Energy Recovery Systems (MGU-H en MGU-K) aan boord van de wagens zorgen er voor dat energie wordt omgezet in extra vermogen. Aan dat vermogen is echter een maximum gesteld, namelijk 163 pk en om te bekijken of daar niet mee wordt gesjoemeld zou de FIA volgens Auto, Motor und Sport nu de details over de ERS-systemen hebben opgeëist.

Die eis is kracht bijgezet met de technische richtlijn TD/036-20, die de teams opdraagt nog deze week gedetailleerde informatie over deze systemen te overhandigen en meer specifiek over de hulpcircuits in de MGU-K. In dat systeem meten twee sensoren de in- en uitgaande energiestromen in de batterij en de MGU-K zelf. Volgens het technische reglement moeten die sensoren informatie doorgeven aan de FIA-datalogger, zodat de stewards kunnen controleren of alles volgens de regels verloopt.

In theorie zou dat dus moeten zijn geregeld, maar de FIA waarschuwt in TD/036-20 voor vals spel: “Elke maatregel of systeem dat wordt gebruikt om deze metingen opzettelijk te wijzigen, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de regelgeving.” Dit lijkt er op te wijzen dat de FIA denkt dat er wordt gesjoemeld en dat de ERS-systemen meer vermogen zouden leveren dan de maximaal toegestane 163 pk.

De situatie is vergelijkbaar met de manier waarop Ferrari vorig jaar met de metingen van de brandstofstroom zou hebben geknoeid. De signalen aan de controlesensoren van de FIA aan boord van de Ferrari-bolides zouden zijn gemanipuleerd waardoor er meer brandstof in de motor kon worden ingespoten dan toegestaan.

Voor 21 augustus moeten de teams dus openheid van zaken bieden. Daarbij gaat het om bouwtekeningen en driedimensionale CAD-ontwerpen. Mocht de FIA twijfels hebben over de werking dan volgen fysieke inspecties, aldus AMuS.