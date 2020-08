F1 van plan om Turkije op herziene F1-kalender 2020 te zetten

Tot dusver heeft de Formule 1 een herziene kalender voor 2020 gepresenteerd die tot en met 1 november vast staat. Op die datum wordt de GP van Emilia-Romagna op Imola verreden. De F1 heeft echter de tijd genomen om het schema af te ronden, nadat bekend werd dat alle evenementen op de Amerikaanse continenten niet doorgaan. Vietnam en China waren in beeld en zijn officieel nog niet afgelast, maar beide circuits zijn achter de schermen al een tijdje uit de running. Jerez werd ook overwogen om het gat in november te vullen, maar het Spaanse circuit zal naar verwachting toch niet op de kalender verschijnen.

De keuze is wel gevallen op Istanbul Park. Hoewel de data nog bevestigd moeten worden, mikt F1 voor Turkije op 15 november, twee weken na Imola. Daarna volgt een afsluitend drieluik in het Midden-Oosten, met op 29 november en 6 december races in Bahrein en de seizoensafsluiting in Abu Dhabi op 13 december. Zoals eerder gemeld zijn er nog steeds plannen om de tweede race in Bahrein te verrijden op een kortere, snellere layout dan het reguliere circuit van Sakhir.

Met deze vier races komt het totaal voor 2020 op 17 races, wat binnen de 15 tot 18 Grands Prix valt die F1-baas Chase Carey eerder heeft beloofd. Het sleutelgetal is 15, het minimumaantal dat garandeert dat zendgemachtigden hun volledige fee moeten betalen. Met zeventien races heeft de F1 bovendien twee races speling voor het geval er races afgelast moeten worden vanwege COVID-19.

Turkije kwam vorige maand vrij plotseling naar boven als kandidaat voor een race. De F1 was er in 2011 voor het laatst te gast, waarna de race van de kalender verdween om commerciële redenen. Carey bracht in april 2017 al eens een bezoek aan het land en ontmoette toen ook president Erdogan. Een terugkeer op de kalender leek toen onwaarschijnlijk. Sinds 2013 is Intercity verantwoordelijk voor de operatie van het circuit en het bedrijf heeft van Erdogan ook de taak gekregen de F1 terug te brengen naar Turkije. Van de huidige coureur hebben alleen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Sergio Perez deelgenomen aan een Turkse GP.

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper