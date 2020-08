Jerez en Istanbul in beeld voor extra F1-races in november

De huidige kalender van de Formule 1 voor het seizoen 2020 telt dertien races. Imola, waar de krachtmeting op 1 november plaatsvindt, staat voorlopig als laatste wedstrijd op de planning. In de anderhalve maand daarna wil de Formule 1 nog graag enkele races toevoegen, al staat de definitieve planning daarvoor nog niet vast. Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachting dat het seizoen in december wordt afgesloten in het Midden-Oosten, zoals het nu lijkt met twee races in Bahrein en de gebruikelijke seizoensfinale in Abu Dhabi.

Voor de maand november zoekt de Formule 1 momenteel naar geschikte locaties. In eerste instantie hoopte men Azië te kunnen bezoeken, vanwege de economische belangen, maar de coronasituatie maakt dat streven zeer onwaarschijnlijk. In plaats daarvan wordt de blik nog maar eens op Europa gericht. Te beginnen met het circuit van Jerez, dat in 1997 voor het laatst een F1-race huisvestte. De koningsklasse van de autosport kwam er overigens voor het laatst in 2014 op bezoek, destijds voor een wintertest. Eerder dit jaar was Jerez ook al het decor voor de eerste twee wedstrijden van het MotoGP-seizoen.

Naast Jerez is ook Istanbul serieus in beeld. Op het door velen geliefde Istanbul Park, ontworpen door Hermann Tilke, zou voor het eerst sinds 2011 een F1-race moeten plaatsvinden. Het circuit is tegenwoordig eigendom van de Intercity-groep. Een woordvoerder daarvan liet eind vorige maand al weten gesprekken te voeren met de Formule 1 en naar verluidt zijn die gesprekken nu in volgende fase aanbeland door de afnemende kans op een F1-race in Vietnam. Beide races, die in Jerez en Istanbul, zouden idealiter het gat in de kalender voor november opvullen. Met de genoemde plannen voor het Midden-Oosten komt het aantal races dan alsnog op achttien.