Pirelli: Er was meer porpoising geweest op 13 inch velgen

De Formule 1 is voorafgaand aan het seizoen 2022 overgestapt op bolides met grondeffect en bij diverse teams heeft dat ervoor gezorgd dat de auto op hoge snelheid over het asfalt stuitert. Met name Mercedes heeft grootse moeite om dit verschijnsel onder controle te krijgen met de W13. Porpoising wordt weliswaar getriggerd door de aerodynamische karakteristieken van de bolides, maar het helpt ook niet dat de wielophanging een stuk stijver is geworden om het grondeffect optimaal te laten werken. Bovendien heeft de sport voor dit jaar na decennia afscheid genomen van de 13 inch velgen en bijbehorende banden met grote wangen. Hierdoor veert de band minder mee en rijden de auto's voor het gevoel stijver dan voorheen.

Draagt het nieuwe rubber van Pirelli dan bij aan de porpoising-problemen? Nee, stelt Mario Isola. Pirelli's hoofd van F1 en autosport denkt zelfs dat de problemen groter geweest waren als de Formule 1 dit jaar nog op de banden van vorig jaar had gereden, doordat er extra beweging in de zijwand van de band zou zijn gekomen. "Het is denk ik geen kwestie van 18 inch of 13 inch. Dit is een effect dat door de auto's wordt veroorzaakt", vertelt Isola aan Motorsport.com. "Maar met de 13 inch banden had het stuiterende effect nog groter kunnen zijn, doordat de zijwand veel groter is en als een soort wielophanging werkt, veel meer dan bij de huidige banden. De auto's en de banden zijn nu stijver en dat is iets wat de teams moeten aanpakken. Ik denk niet dat de 18 inch banden deze effecten versterken, ik denk juist dat het tegenovergestelde waar is."

De FIA wil de teams helpen om op de lange termijn beter met porpoising om te gaan, mogelijk zelfs door de regels voor 2023 aan te passen. In een controversieel technisch directief aan de vooravond van de GP van Canada zei het bestuursorgaan dat het graag manieren onderzoekt waarmee de teams het stuiteren beter onder controle kunnen krijgen. Dit kan door bijvoorbeeld de rand van de vloer te verhogen, het vloerplatform te verkleinen en het volledig schrappen van de vloerrandvleugel. De engineers van de teams geloven ook dat de situatie verbeterd kan worden als zij meer mogelijkheden krijgen qua wielophangingen. Daarbij kan zelfs de terugkeer van massadempers in overweging worden genomen.