Brundle en Hakkinen loven Alonso: De man is maar niet te stoppen

Sinds het vertrek van Kimi Raikkonen is de 40-jarige Fernando Alonso de oudste Formule 1- coureur op de grid. De Spanjaard trapte zijn F1-loopbaan af in 2001 bij Minardi, stond in 2002 een jaar aan de zijlijn, maar vervolgde zijn carrière bij Renault in 2003. De tweevoudig wereldkampioen was de eerste die in staat was om de dominante Michael Schumacher te verslaan. Na 2006 verkaste hij naar McLaren, maar daar kwam na één seizoen een einde aan in verband met de moeizame relatie met oud-teamgenoot Lewis Hamilton. Hij keerde terug naar Renault en stapte vanaf 2010 in bij Ferrari.

Na flink wat jaren bij Ferrari durfde hij het avontuur bij McLaren weer aan te gaan, om het daar met Honda te proberen. Dat pakte niet goed uit. Wel kreeg de Spanjaard alle vrijheid en sloeg hij de Grand Prix van Monaco in 2017 over om mee te doen aan de Indianapolis 500. De coureur liet daar meteen zijn talent zien, maar viel uiteindelijk vanaf de zevende positie uit. Na 2018 besloot hij het in andere raceklassen te gaan proberen. Zo nam hij deel aan het WEC-kampioenschap met Toyota en won de 24 uur van Le Mans. In 2020 deed hij mee aan de Dakar Rally en eindigde als dertiende.

Alonso kon het niet laten

Toch bleef de Formule 1 kriebelen en keerde Alonso in 2021 terug naar Enstone. Bij het F1-team van Alpine werd de Spanjaard naast Esteban Ocon geplaatst. Hoewel dat seizoen wisselvallig verliep, pakte hij wel een podiumplaats in Qatar. Vorig weekend in Canada liet hij wederom zijn klasse zien door zich in de kwalificatie naar een tweede startplek te vechten. De race verliep minder vanwege een probleem met motorvermogen en ook werd de Alpine-rijder nog getrakteerd op een tijdstraf. Ondanks dat waren Martin Brundle en Mika Hakkinen onder de indruk.

"Fernando was de ster van de kwalificatie door constant snel te zijn en een plek op de eerste rij te bemachtigen", aldus Brundle tegen Sky Sports. "Je kunt de man maar niet tegenhouden. Hij straalt een en al competitieve energie uit. Max Verstappen zei voor de grap dat hij als kind naar Fernando keek. Hoewel hij al vrij 'oud' was, keek hij ernaar uit om naast hem te starten. Fernando, die in het verleden al vier keer naast vader Jos startte, zei duidelijk dat hij ervoor wilde gaan in de eerste bocht."

Het was de eerste keer sinds 2012 dat de Alpine-coureur weer op de eerste startrij plaatsnam. Hakkinen, kampioen in 1998 en 1999, vond het fantastisch om te zien. "Fernando startte zijn loopbaan terwijl ik aan mijn laatste jaar bezig was. Het is geweldig om hem twintig jaar later nog steeds op de eerste rij te zien", zegt de Fin in zijn column voor Unibet. "Hij houdt nog steeds van F1 en haalde alles uit de omstandigheden op zaterdag. Het vergt een hoop mentale en fysieke kracht en uithoudingsvermogen om zo competitief te blijven. Dit was zeker geen kleine prestatie van Fernando."