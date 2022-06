Ecclestone: "Vettel moet beslissen of hij politicus of F1-coureur is"

De afgelopen jaren heeft Sebastian Vettel zich ontpopt tot het moreel kompas van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen brengt geregeld sociale kwesties en klimaatproblemen onder de aandacht, onder meer via t-shirts en zijn regelmatig veranderende helmontwerp. Zo reed hij dit jaar al enkele races met een helm met Oekraïne-thema om aandacht te vragen voor de oorlog aldaar. In Canada reed Vettel op vrijdag en zaterdag met een bijzonder helmontwerp waarmee hij protesteerde tegen de oliewinning uit teerzand in de provincie Alberta. Uiteindelijk gebruikte hij het ontwerp niet tijdens de race, maar de boodschap was op dat moment al verspreid.

Iemand die niet zoveel moet hebben van het activisme van Vettel, is voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. De inmiddels 91-jarige Brit ziet een verband tussen de weinige successen die de Duitser de afgelopen jaren heeft geboekt en het feit dat hij de afgelopen jaren meer en meer kwesties aan heeft gekaart. "Hij is niet echt gefocust. Toen hij vroeger races won, wist hij niet wat er in de wereld speelde en bekommerde hij zich daar niet om", zegt Ecclestone bij het Duitse ntv. "Nu houdt hij zich daar wel mee bezig en denkt hij aan de toekomst van de wereld. Ik vind dat hij daar wel gelijk in heeft, maar ik denk niet dat hij zijn positie voor die reden moet inzetten." Het is duidelijk wat Ecclestone van Vettel wil zien: "Hij moet zich voor een miljoen procent concentreren op de Formule 1."

Doordat Vettel zich steeds vaker uitspreekt over diverse kwesties, zijn er her en der ook twijfels ontstaan over zijn toekomst in de Formule 1. Zijn contract bij Aston Martin loopt aan het einde van het seizoen af en vooralsnog is niet duidelijk of de gesprekken over een nieuwe verbintenis al zijn begonnen. Ecclestone verwacht echter niet dat Vettel de koningsklasse van de autosport aan het einde van 2022 vaarwel gaat zeggen. "Ik denk dat iedereen bij Aston Martin blij is dat hij onderdeel is van het team. Iedereen is blij met hem. Het gaat er echter om of hij een beslissing genomen heeft om politicus, of juist Formule 1-coureur te zijn."