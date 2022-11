Pirelli: 30 procent meer inhaalacties in Formule 1 in 2022

Voor dit seizoen ging het technische reglement van de Formule 1 op de schop om ervoor te zorgen dat auto’s elkaar beter kunnen volgen. Dat moest er dan weer voor zorgen dat er meer ingehaald zou worden en de races spannender zouden worden. De vleugels van F1-auto’s werden rigoureus aangepast, bargeboards verdwenen en het grondeffect keerde terug. Coureurs waren overwegend positief over de impact van het nieuwe reglement, zij geloven dat het makkelijker was om te vechten. Dit gevoel wordt nu ondersteund door cijfers. Pirelli onthulde dinsdag tijdens de eindejaarstest in Abu Dhabi dat er ten opzichte van een jaar eerder 30 procent meer ingehaald werd.

In 2021 werden 599 succesvolle inhaalacties geregistreerd, in 2022 lag het aantal op 785 races met hetzelfde aantal races. Pirelli F1-baas Mario Isola verklaart dat alleen “geslaagde inhaalacties” meegeteld zijn in de analyse, inhaalacties door auto’s die stilvielen of in de pits stonden tellen derhalve niet mee. “Helaas was het niet mogelijk om een statistiek te krijgen waarbij auto’s meegeteld worden die elkaar meerdere keren per ronde inhalen, dat gebeurde in Jeddah bijvoorbeeld en bij sommige andere races”, zegt Isola. “Dit zijn echte inhaalacties. Ik geloof dat het echt een goed aantal is, 30 procent meer, dat is gebaseerd op de feiten en niet overdreven. Het is een heel aardige start.”

Banden werden minder snel te warm

Het feit dat de auto’s elkaar beter konden volgen zorgde er volgens Isola voor dat de banden minder snel begonnen te glijden. Ook hadden coureurs de kans om gedurende een stint langer te pushen. “Het gaat niet alleen om de band, het pakket moet werken, dat is natuurlijk onderdeel van het ontwerp”, zegt Isola. “Als ze elkaar volgen verliezen ze minder downforce, dat helpt de band op verschillende manieren. De banden hebben minder de neiging om te glijden en ze worden ook niet gauw te heet. We hebben deze nieuwe compounds geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de banden minder heet worden, de degradatie is minder. Maar de coureurs kunnen pushen als de band door temperatuur iets minder wordt. Voorheen werd er dan geklaagd als ze moesten pushen of kort achter een andere auto zaten. Dan verloren ze grip en begonnen ze te glijden, dan heb je zeker geen kans meer om in te halen.”

Isola stelt dat het aantal inhaalacties niet alleen een indicatie is dat het een goed F1-seizoen was, hij kijkt ook naar de middenmoot. “Ze vochten met twee of drie wagens tegelijkertijd, haalden elkaar in, probeerden te profiteren van andermans fouten. Het duurde niet een bocht, maar drie, vier of vijf ronden”, aldus Isola. “Dat is het grootste verschil dat we dit jaar gezien hebben ten opzichte van het verleden. Het was mogelijk vanwege de nieuwe auto’s, niet alleen vanwege de banden. Maar de banden spelen zeker een rol, daar ben ik blij mee.”