Shaila-Ann Rao werd in juni van dit jaar aangesteld als interim secretaris-generaal van de FIA nadat Peter Bayer vertrok. Haar aanstelling was controversieel. Tussen 2016 en 2018 werkte ze als juridisch directeur voor de FIA, maar daarna vertrok ze naar Mercedes. Daar werkte ze als adviseur voor Toto Wolff. Haar terugkeer naar de FIA zorgde voor ongemak bij de concurrentie. Ferrari-baas Mattia Binotto wilde garantie dat er geen belangenverstrengeling plaats zou vinden.

De voormalig Mercedes-adviseur hield zich de afgelopen maanden bezig met een van de meest controversiële dossiers uit de recente F1-geschiedenis. Ze had de leiding over het budgetplafond-onderzoek naar de uitgaven van Formule 1-teams in 2021. Ze bracht Red Bull officieel op de hoogte van de overtreding die het team maakte, maar de informatie daarover was nog voor de officiële uitspraak uitgelekt. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei daarover dat het vreemd was. Red Bull kreeg uiteindelijk een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van aero-testwerk voor 2023.

De FIA bevestigde woensdag het vertrek van Rao. Ze werkte samen met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die een jaar geleden aangesteld werd in zijn nieuwe rol. “Shaila-Ann Rao keerde terug naar de FIA om het presidentiële team te ondersteunen gedurende de transitieperiode, ze was de interim secretaris-generaal voor motorsport”, leest de verklaring. “Shaila-Ann heeft de transitieperiode succesvol afgerond, heeft waardevolle ondersteuning verleend en assistentie aan de FIA-president en de organisatie in een periode die nu ten einde is gekomen. Shaila-Ann verlaat de FIA na de conclusie van het Formule 1-seizoen. De FIA dankt Shaila-Ann voor haar steun gedurende deze periode.”

Ben Sulayem dankte Rao in het statement voor haar “waardevolle bijdrage” in haar periode bij de FIA en stelt dat ze hem “geweldig ondersteunde in de Formule 1, waar ze professioneel en integer handelde”. Het vertrek van Rao komt een paar dagen nadat Ben Sulayem voor haar op de bres sprong vanwege suggesties over haar banden met Mercedes en eventuele belangenverstrengeling binnen de autosportbond. “Ik zal heel eerlijk zijn, ik zal mijn mening verdedigen, maar als het aankomt op Shaila-Ann is het waar dat er beschuldigingen waren dat zij op de hand was van Mercedes”, zei de FIA-president. “Maar toen duidelijk was dat er straffen uitgedeeld werden vanwege budgetoverschrijdingen, was zij de eerste die het te zwaar gestraft vond. Ik keek en zei: ‘Mijn hemel, er is iemand die beschuldigd wordt dat ze op de hand is van Mercedes en ze zegt tegen mij dat Red Bull te zwaar bestraft wordt’.”