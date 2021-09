Zoals bekend mag een coureur per seizoen maar een beperkt aantal motoren en motorcomponenten gebruiken. Van de verbrandingsmotor mogen er dit jaar maar drie worden gebruikt, terwijl sommige andere onderdelen nog meer beperkt zijn.

Volgens artikel 23, lid 3 a), van het FIA-sportreglement zijn in 2021 toegestaan: drie verbrandingsmotoren (ICE), drie MGU-H's, drie MGU-K's, drie turboladers (TC), alsmede twee units voor energie-opslag (ES) en twee elektronische regeleenheden (CE). Van het uitlaatsysteem (EX) mogen er dit jaar acht worden gebruikt.

Indien een rijder meer motoronderdelen gebruikt dan toegestaan, zal hij een straf krijgen op de grid volgens artikel 23.3 b): tien gridposities voor het eerste extra element, vijf gridposities voor elk extra element.

In het onderstaande overzicht zie je hoe de coureurs er op dit moment voor staan met betrekking tot de gebruikte motorcomponenten. De cijfers in een normaal lettertype betekenen dat een coureur nog veilig is, dikgedrukte getallen betekenen dat een coureur het maximum aantal toegestane compenenten al heeft overschreden. Zo wisselde Sergio Perez in Zandvoort naar zijn vierde krachtbron, wat hem een forse gridstraf opleverde. De enige andere rijder die al een gridstraf opliep voor het gebruik van te veel motorcomponenten is Yuki Tsunoda.