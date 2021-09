Red Bull was bereid overwinning in Dutch GP op te geven

Mercedes hanteerde zondag voor beide coureurs een andere strategie om Red Bull-coureur Verstappen te grazen te nemen. Hamilton had een agressieve tweestopper terwijl Bottas het met één stop moest doen. Op die manier wilde men Verstappen in een lastig parket brengen, maar dat slaagde niet. Verstappen wist Bottas al redelijk snel in te halen, waardoor de eenstopper geen schijn van kans had op succes.

Vervolgens reed Verstappen in zijn thuisrace naar de overwinning toen Hamilton in zijn outlap na de tweede stop in het langzamere verkeer terechtkwam. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf echter toe dat zijn team nooit keek naar de strategie van Bottas en enkel met Lewis Hamilton bezig was. Daarbij was het dus mogelijk dat de overwinning van Verstappen op het spel kwam te staan. “Onze focus lag op Lewis”, zei Horner. “Hij is onze naaste belager, we moesten de keuze maken tussen de twee, ook al was er een risico dat we de overwinning weg zouden geven. Het was belangrijk om meer punten te scoren dan Lewis.”

Voor Horner was de inhaalactie van Verstappen op Bottas het kritieke punt van de Dutch GP. De Nederlander kon Bottas snel pakken en verspeelde amper tijd. Met een moeizame strijd met Bottas, had Hamilton in potentie op rozen kunnen zitten. “We dachten al dat ze de strategie zouden splitten”, verklaarde Horner. “Ze konden spelen met twee wagens en gingen op de agressieve tour met Lewis, terwijl Valtteri lang ging. De tweestopper was sneller en het was dus cruciaal dat we zo snel mogelijk langs Bottas kwamen. Max deed dat. Daarna kregen we kansen om het onszelf de tweede helft van de race een stuk makkelijker te maken. Als we lang achter Valtteri hadden gezeten, dan waren we kwetsbaar geweest voor de undercut.”