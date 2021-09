Brawn heeft goede hoop op gebruik DRS in kombocht in 2022

In de aanloop naar de terugkeer van de Formule 1 werd ging Circuit Zandvoort op de schop. De grootste veranderingen waren waar te nemen bij de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht. Die werden allebei voorzien van een behoorlijke banking. In het geval van de Luyendykbocht werd die banking ook aangelegd zodat de coureurs al voor het opkomen van het rechte stuk gebruik konden maken van DRS. Op die manier moest het makkelijker worden om in te halen in Zandvoort, iets wat voorafgaand aan het raceweekend als een heikel punt werd beschouwd.

Tijdens de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 konden de coureurs echter pas na de Luyendykbocht gebruikmaken van DRS. Een bewuste keuze van de FIA, dat graag echte data wilde verzamelen voordat de achtervleugel ook daadwerkelijk mag worden opengeklapt in de bocht. “De banking hier was volledig onbekend, dus we wilden graag een evenement afwerken en een complete set data verzamelen uit de trainingen, kwalificatie en de race. Dat wilden we bestuderen om te zien of en hoe we veranderingen door kunnen voeren voor volgend jaar”, erkent F1-wedstrijdleider Michael Masi. “Zoals met alles in het leven kan je dingen zo vaak als je wilt simuleren, maar je hebt praktijkervaring nodig. Dat hebben we nu.”

"F1 wilde conservatief zijn"

Masi is dus positief over de mogelijkheden om DRS in 2022 alsnog te kunnen openen in de Arie Luyendykbocht. Ross Brawn deelt de mening van de F1-wedstrijdleider, zo vertelde hij na afloop van de race aan Motorsport.com. “Hopelijk kunnen we terug naar ons oorspronkelijke idee met DRS vanaf het begin van de banking zodra we de data goed hebben bekeken. Dat gaat iets helpen”, vertelde hij na de race. “Het was conservatief. Als F1 dachten we niet dat er een probleem was, maar we wilden conservatief zijn. Met de vergaarde data voelen we ons veel meer op het gemak, dus dat gaat ook een optie zijn.”

De vraag is in hoeverre de vergaarde data van 2021 echt nuttig zijn voor 2022. De F1 stapt na het huidige seizoen over op een nieuw technisch reglement, waarin een volledig vernieuwd wagenontwerp wordt voorgeschreven. Masi maakt zich desondanks geen zorgen. “Dit geeft ons denk ik nog steeds een heel behoorlijke indicatie. Ja, het is een compleet andere auto met een totaal ander aerodynamisch pakket. Maar op basis van wat we hebben, geeft het ons nog steeds een redelijk goede indicatie van het raamwerk waarin we kunnen opereren.”

Wolff verwacht extra inhaalmogelijkheid in 2022

Mede doordat de DRS pas na de laatste bocht kon worden opengeklapt, bleek het bijzonder lastig om in te halen op Circuit Zandvoort. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou daarom wel oren hebben naar een verlengde DRS-zone. “De race verdient denk ik bijna een 10 uit 10. Maar als we DRS bij de start van de banking kunnen openen, dan wordt het spectaculairder en krijg je een extra inhaalmogelijkheid”, zei hij tegen Motorsport.com. “Voor dit jaar begrijp ik het volkomen: je weet niets en het is de eerste keer dat je op zo’n snelle banking rijdt. De auto verandert volgend jaar natuurlijk compleet. We weten echter wat we willen bereiken en dat is dat er veel inhaalplaatsen zijn. Ik kijk er echt naar uit om DRS voor die bocht te laten openen.”

