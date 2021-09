DRS-zone pas na kombocht tijdens Dutch GP

Het Circuit Zandvoort is de afgelopen jaren volledig gerenoveerd en verbouwd. Het meest in het oog springt de laatste bocht richting start-finish. Dat is nu een steile kombocht geworden waar de coureurs - als het goed is - volgas doorheen kunnen scheuren. Het plan was om in of zelfs voor deze bocht ook de DRS-zone te laten beginnen. Dan mag de achtervleugel opengeklapt worden door de achtervolgende rijder wanneer hij binnen een seconde rijdt. Dat moet het aantal inhaalacties aan het einde van het rechte stuk bevorderen.

De Telegraaf meldt echter dat de FIA daar een stokje voor heeft gestoken. Het DRS-activatiepunt ligt pas na de kombocht. De internationale automobielfederatie heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten om de DRS-zone te beperken tot het rechte stuk. Hierdoor ontstaat een stuk van zo’n 650 meter waarop de vleugel opengeklapt mag worden. Volgens de krant zou de FIA na de editie van 2021 evalueren of de DRS-zone volgend jaar wel al in de kombocht gestart kan worden.

Er is nog een tweede DRS-zone aangewezen op het achterste rechte stuk richting bocht 11.