Zoals bekend mag een coureur per seizoen maar een beperkt aantal motoren en motorcomponenten gebruiken. Van de verbrandingsmotor mogen er dit jaar maar drie worden gebruikt, terwijl sommige andere onderdelen nog meer beperkt zijn.

Volgens artikel 23, lid 3 a), van het FIA-sportreglement zijn in 2021 toegestaan: drie verbrandingsmotoren (ICE), drie MGU-H's, drie MGU-K's, drie turboladers (TC), alsmede twee units voor energie-opslag (ES) en twee elektronische regeleenheden (CE). Van het uitlaatsysteem (XE) mogen er dit jaar acht worden gebruikt.

Indien een rijder meer motoronderdelen gebruikt dan toegestaan, zal hij een straf krijgen op de grid volgens artikel 23.3 b): tien gridposities voor het eerste extra element, vijf gridposities voor elk extra element.

De verschillende kleuren geven aan hoe veilig een coureur nog is (groen is veilig, bij rood zit men op het randje). Sergio Perez kreeg in Groot-Brittannië al een straf voor het inzetten van zijn derde CE en ES. Hij startte de race op Silverstone toch al uit de pitstraat dus erg veel 'pijn' deed die wissel niet.

Team Coureur ICE TC MH MK ES CE EX 3 3 3 3 2 2 8 Mercedes Hamilton 2 2 2 2 2 2 2 Bottas 2 2 2 2 2 2 2 Red Bull Perez 2 2 2 2 3 3 4 Verstappen 3 2 2 2 1 2 4 McLaren Ricciardo 2 2 2 2 2 2 2 Norris 2 2 2 2 2 2 2 Aston Martin Vettel 3 3 3 2 2 2 3 Stroll 2 2 2 2 2 2 2 Alpine Alonso 2 2 3 2 1 1 5 Ocon 3 3 3 3 2 2 8 Ferrari Leclerc 2 2 2 2 1 2 4 Sainz 3 3 3 2 1 2 5 AlphaTauri Gasly 2 2 2 3 2 2 4 Tsunoda 2 2 2 2 3 3 4 Alfa Romeo Räikkönen 2 2 2 2 1 2 4 Giovinazzi 2 2 2 2 1 2 4 Haas Schumacher 2 2 2 2 1 1 4 Masepin 2 2 2 2 1 2 4 Williams Latifi 2 2 2 2 2 2 2 Russell 3 3 3 2 2 2 3 ICE=Verbrandingsmotor, TC=Turbolader, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=Energie-opslag, CE=Besturingselektronica, EX=Uitlaatsysteem

Uitzondering

De enige uitzondering in het reglement betreft nieuw toegetreden fabrikanten: die mogen van elk element van elk voertuig een extra onderdeel gebruiken. Er zijn echter geen nieuwe fabrikanten in 2021 dus die regel gaat dit jaar niet op.

Indien een rijder tijdens een Grand Prix-weekend meer dan 15 startposities wordt bestraft, moet hij helemaal achteraan starten.

Overigens is het niet langer mogelijk om motoronderdelen te verzamelen: indien twee identieke elementen met straf worden gewisseld tijdens een evenement, mag alleen het laatst gebruikte onderdeel in de toekomst zonder straf worden ingezet.

Ook het gebruik van de versnellingsbak wordt in 2021 opnieuw geregeld: een versnellingsbak moet zes weekends na elkaar worden gebruikt. Een vroegere wijziging zal resulteren in een straf van vijf plaatsen op de grid. De twee oefensessies op vrijdag zijn hiervan echter vrijgesteld.

Mocht een rijder uitvallen of niet kunnen starten in een race, dan kan bij het volgende evenement zonder straf een nieuwe versnellingsbak worden gebruikt