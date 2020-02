Ocon ‘gesloopt’ na hectisch jaar op reservebank

Ocon ging vorig seizoen als reserve aan de slag bij Mercedes toen hij zijn zitje bij Racing Point verloor. Hij werkte in die hoedanigheid een fors simulatorprogramma af en moest regelmatig van fabriek naar circuit reizen. Voorafgaand aan zijn comeback in de Formule 1 gaf Ocon toe dat hij een behoorlijk pittige tijd achter de rug heeft. “Het was een bijzonder uitdagend jaar voor mij”, zei Ocon. “Ik sliep soms twee dagen achter elkaar helemaal niet, het was best wel gek. Ik heb veel moeten reizen, ik zat uren in de simulator en ging dan weer naar het circuit om dingen voor Mercedes te doen. Ze hebben me goed ingezet, maar het was wel veel. Na de test in Abu Dhabi begon ik aan mijn trainingskamp en was ik minder zwaar dan ooit tevoren. Ik was eigenlijk compleet gesloopt van het seizoen.”

De nieuwe aanwinst van Renault komt naar eigen zeggen sterker dan ooit tevoren aan de start van het nieuwe seizoen. Ocon is een van de langste coureurs in de Formule 1 en wordt geholpen door de gewichtsregels die vorig jaar ingevoerd werden. “Ik heb mijn vrije tijd volledig doorgebracht op hoogte en ik heb meer gedaan dan eerder. Ik begon anders op 5 of 6 januari, maar nu al op 2 januari. In plaats van dat ik op de 23ste naar huis ging en terugkeerde voor de kerst, zat ik nu op de 24ste nog op stage. Dat soort dingen. Ik ben de hele winter niet thuis geweest. Ik reisde heen en weer naar de fabriek. Gelukkig heb ik mijn doelen bereikt. Ik ben 4,5 kilo zwaarder geworden, vooral spiermassa, en dat is best goed in twee maanden. Ik ben tevreden met mijn ontwikkeling. Het is een goede basis om mee te beginnen.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Valentin Khorounzhiy