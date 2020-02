Verstappen bijt woensdag spits af met nieuwe Red Bull

Verstappen neemt de eerste dag van de test voor zijn rekening nadat hij eerder de shakedown op het circuit van Silverstone ook al mocht doen. Daar ging het om een zogenaamde testdag waarop het team maximaal 100 kilometer mocht rijden.

In Barcelona worden zes testdagen afgewerkt en Verstappen wordt donderdag afgelost door teamgenoot Alex Albon. De twee delen dan de werkzaamheden op de laatste dag. Verstappen komt op vrijdag 21 februari in actie tijdens de ochtendsessie, Albon sluit de test op vrijdagmiddag af. Red Bull heeft nog geen mededelingen gedaan over de planning voor de tweede week.

Behalve Renault, McLaren en Mercedes hebben alle Formule 1-teams nu hun line-up voor de test bekendgemaakt. Omdat het testwerk voor 2020 ingeperkt is tot zes dagen, hebben coureurs idealiter maar drie volle dagen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.