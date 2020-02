Perez optimistisch over toekomst Racing Point: "Hebben nu focus"

Racing Point had vorig jaar net als Force India in diens laatste jaren financieel een lastige tijd. Dat had ook impact op de sportieve resultaten van het F1-team. Halverwege 2018 trad Lawrence Stroll met zijn groep op als redder in nood, waarna het team vanaf de Belgische Grand Prix dat jaar doorging als Racing Point Force India. Die naam is afgelopen jaar naar Racing Point gewijzigd en zal in 2020 opnieuw veranderen doordat Stroll aandelen heeft gekocht bij Aston Martin en zijn team tot fabrieksteam van de Britse autofabrikant maakt. Ook komt er een geheel nieuwe fabriek die volgend jaar af moet zijn.

Er heerst door alle nieuwe ontwikkelingen een levendige sfeer bij de renstal uit Silverstone. F1-coureur Sergio Perez, die sinds 2014 in de roze wagen rijdt, laat weten erg onder de indruk te zijn van de progressie. "We zullen moeten afwachten tot we het circuit op gaan om te zien hoe competitief we zijn. Het team is denk ik erg optimistisch en nog nooit in deze positie geweest. We hebben een betere basis om vanuit te werken dan we in heel wat jaren hebben gehad. Deze wagen [de Racing Point RP20] is het resultaat van heel wat moeilijke jaren, jaren van financiële onzekerheid. Maar we blijven altijd bij elkaar, dus er is veel hoop dat deze auto ons de volgende stap zal brengen. We hebben nu een solide basis in de fabriek, iedereen is volledig gefocust op hun werk."

Die focus ontbrak in het verleden vaak, benadrukt Perez. "Er was zoveel onzekerheid dat iedereen heel veel tegelijk deed. Nu kunnen we ons allemaal richten op ons eigen werk en dat kan een enorm verschil maken." Perez heeft zelf een contract tot het einde van 2022, al staat dat volgens hem los van het feit dat Racing Point volgend jaar als fabrieksteam van Aston Martin verder gaat. "Ik heb een deal bezegeld en dat is goed nieuws. Het is extra bewijs dat ik de juiste beslissing heb genomen om deel uit te maken van dit project, want ik geloof er volledig in. Ik kijk er erg naar uit en denk dat dit een groot jaar voor ons wordt. Aston Martin vertegenwoordigen zal iets groots zijn, met zo'n iconische naam. Het is ongelofelijk."

Lancering van de Racing Point RP20

Met medewerking van Alex Kalinauckas