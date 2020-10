Haug: "Schumacher en Hamilton binnen duizendsten van seconde"

Haug maakte als Mercedes-kopstuk beide wereldkampioenen van dichtbij mee. Nu Hamilton qua zeges op gelijke hoogte staat met Schumacher, komt natuurlijk de vraag op hoe beide heren zich tot elkaar verhouden. Een vraag die nagenoeg niet te beantwoorden valt, verschillende tijdperken zijn immers uniek en per definitie niet met elkaar te vergelijken. Dat laatste beaamt de man die met beide veelwinnaars heeft gewerkt ook, al onderneemt hij wel een poging tot een vergelijk van beide heren.

Op een vergelijkbaar niveau

"Als ze allebei in de bloei van hun leven tegen elkaar hadden gereden, dan zat er waarschijnlijk maar een paar duizendste van een seconde tussen", geeft Haug tegenover Motorsport.com aan dat hij beide coureurs van een vergelijkbaar niveau vindt. "Beide coureurs hebben trouwens ook het grootst mogelijke respect voor elkaar, dat is mooi om te zien. Ik heb één van hen nog nooit een slecht woord over de ander horen spreken."

Qua mentaliteit lijkt er wel een verschil tussen het trainingsbeest Schumacher en onder meer het feestbeest en mode-icoon Hamilton te zitten. Maar dat wil Haug graag ontkrachten. "Allerlei plaatjes op Instagram leveren echt geen snelle rondetijden op." De Duitser wil benadrukken dat de arbeidsethos van Hamilton bepaald niet onder doet voor die van Schumacher. "Alle extreem goede coureurs zijn bereid om die extra meters [qua trainingsarbeid] te maken. Ze zijn allebei perfectionistisch, stellen altijd vragen en willen zelfs na een één-tweetje nog een hele lange debrief hebben. Daarom kunnen ze mensen ook best op de zenuwen werken", lacht Haug.

Schumacher niet de deur gewezen door Mercedes

Waar Schumacher een belangrijke basis heeft gelegd voor het merk uit Stuttgart, wist zijn opvolger Hamilton verder te bouwen en vooral te oogsten. Een hardnekkig gerucht wil dat Schumacher aan de kant werd geschoven door Mercedes en dat het Zuid-Duitse merk de bakens voor het F1-seizoen 2013 zelf wilde verzetten. "Maar ik ken slechts weinig geruchten uit het F1-wereldje die daadwerkelijk blijken te kloppen. Dat geldt ook in dit geval."

Haug onderstreept dat Schumacher zeker niet is ontslagen dan wel aan de kant is geschoven door Mercedes. "Niemand heeft hem met pensioen gestuurd hoor. In werkelijkheid ging het juist om een heel duidelijk en gestructureerd proces, waarbij Michael steeds de leiding had." Tot op de dag van vandaag heeft Haug niets dan lof over voor het werk van Schumacher. "Hij heeft op een bepaalde manier de basis gelegd voor de records van Lewis."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

