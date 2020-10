Racing Point hekelt McLaren en Renault om kopieergedrag

Nog voor aanvang van het huidige Formule 1-seizoen en de coronacrisis baarde Racing Point tijdens de wintertests in Barcelona veel opzien met de RP20. Het nieuwe strijdwapen van Sergio Perez en Lance Stroll leek verdacht veel op de bolide die Mercedes in 2019 had gebruikt. Er kwam zelfs een officiële klacht van een aantal teams, waaronder Renault en McLaren. Zij konden zich niet vinden in de brake ducts die Racing Point gebruikte.

Uiteindelijk liep die zaak met een sisser af: Racing Point kreeg een bescheiden boete van 400.000 euro en 15 punten aftrek in het constructeurskampioenschap. Bij Racing Point is men de kritiek echter niet vergeten. Zeker niet nu McLaren sinds enkele weken met een door Mercedes geïnspireerde neus rondrijdt en de R.S.20 van Renault is voorzien van een voorkant die ook wel wat weg heeft van die van Mercedes. “We zullen blijven kijken naar andere auto’s en blijven zoeken naar nieuwe inspiratie of ideeën. Als andere teams beweren dat ze dat niet doen en al hun ideeën binnen hun eigen vier muren worden geboren dan dromen ze”, aldus Green tegen Auto Motor und Sport.

“McLaren is onlangs met een nieuwe neus en voorvleugel gekomen, waarbij ze duidelijk Mercedes als voorbeeld hebben gehad. Heeft iemand er bezwaar gemaakt dat die gekopieerd zijn? Alleen wij zouden dat niet mogen doen. Bij Renault precies hetzelfde. Hun complete voorkant is een copy-paste van het concept van Mercedes. De teams die het hardst schreeuwen kopiëren zelf het meeste.”

Geen tegenprotest

Toch is Racing Point niet van plan om nu zelf een protest in te dienen tegen McLaren of Renault, omdat het team van mening is dat het overnemen van elkaars goede ideeën de sport juist vooruit helpt. “Als het verboden zou zijn om andere concepten over te nemen, zou alles stagneren. Dat zou betekenen dat McLaren niet meer met zo’n nieuwe neus en voorvleugel mag rijden. En dat Red Bull eeuwig met een auto met veel rake zou moeten blijven rijden, omdat als ze een wagen met minder rake gebruiken, ze het concept van een andere auto overnemen."

En dat is een onwenselijke situatie, besluit Green. "Het goede concept zou dan altijd blijven overheersen en dat zou in strijd zijn met waar de sport in 2022 met de nieuwe reglementen naar toe wil, namelijk een gelijkwaardiger speelveld.”

De RP20 die begin dit jaar voor opschudding zorgde