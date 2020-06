Monaco presenteert data voor F1, FE en Historic GP in 2021

Dinsdag presenteerde de Automobile Club de Monaco in een verklaring de data voor de races die in het prinsdom georganiseerd worden in 2021. De Historic Grand Prix is gepland voor 23 tot en met 25 april 2021, twee weken later gevolgd door de Formule E-race op 8 mei. De afsluiting is daarna voor de Formule 1, die tussen 20 en 23 mei te gast zijn in Monaco. Daarmee is de Grand Prix van Monaco de eerste F1-race waarvoor een voorlopige datum geprikt is voor 2021. De voorbereidingen op de races zullen eerder starten dan voorheen en worden eind februari afgetrapt om aanpassingen mogelijk te maken voor de nieuwe eisen na de coronaviruspandemie.

“Het organiseren van drie races binnen een maand is nieuw voor iedereen binnen de ACM”, zei Christian Tornatore, de algemeen commissaris van de ACM. “De logistieke zijde belooft complex, maar niet onmogelijk te worden. Door de nieuwe beperkingen moeten we eerder dan gebruikelijk beginnen met de opbouw van de baan, dus eind februari in plaats van 15 maart. We zullen dan de technische aspecten op en rond het circuit voor iedere betrokken categorie integreren. Om dit te bereiken rekenen we op de ervaring en flexibiliteit van alle betrokken personen, zodat wij onze doelstellingen kunnen behalen.”

Dit jaar moest de Automobile Club de Monaco de Historic Grand Prix en de F1-race afgelasten vanwege het coronavirus. De Formule E zou in 2020 geen bezoek brengen aan het prinsdom, omdat de Historic Grand Prix en de elektrische raceklasse elkaar jaarlijks afwisselen. Deze races vonden altijd twee weken voor de Grand Prix van Monaco plaats. In het statement bevestigde de ACM dat daar in 2021 eenmalig van wordt afgeweken. In 2022 is er geen Formule E, maar wel een Historic Grand Prix. De organisator bevestigde dat deze race in 2022 tussen 13 en 15 mei verreden wordt. Als in dat jaar wederom geldt dat de Formule 1 twee weken later te gast is, dan vindt de Grand Prix van Monaco van 2022 tussen 26 en 29 mei plaats.

Met medewerking van Luke Smith