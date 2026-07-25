Mercedes: Softwareprobleem 'raakte Russell harder dan Antonelli'

Mercedes-adjunct technisch directeur Simone Resta is ingegaan op de recente problemen van George Russell, nadat het team een softwareprobleem had vastgesteld dat werd verergerd door de oudere power unit van de Brit.

Russell en zijn team stonden voor een raadsel door een gebrek aan topsnelheid ten opzichte van teamgenoot Kimi Antonelli op Silverstone en Spa-Francorchamps. De kopman van Mercedes probeerde zijn rijstijl aan te passen, zonder resultaat, aangezien zijn problemen verband hielden met de softwarecode van de power unit, wat leidde tot een onbalans in de energiedistributie.

“Zoals we allemaal weten, is het met de power unit een zeer complexe nieuwe reeks reglementen”, zei Resta. “Het is nog vrij vroeg. We hebben tot nu toe pas 10 races gedaan, en er valt veel te leren. We leren nog steeds veel samen, wijzelf en onze collega’s bij HPP. We hebben een bug in onze software gevonden en moesten daarop reageren.

“Er was al iets aan de hand op Silverstone, maar het probleem was duidelijker zichtbaar op Spa, een van de circuits met de hoogste rondetijd voor power delta. We denken dat we het eindelijk hebben begrepen en het richting Budapest hebben opgelost.”

Resta maakte duidelijk dat Antonelli’s auto niet immuun was voor het probleem, maar de Italiaanse tweedejaars profiteerde in die context van een nieuwere aandrijflijn.

“De software is voor alle auto’s hetzelfde, en het zat in elke auto, maar het raakte George meer dan Kimi”, zei hij.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“We moeten ook in gedachten houden dat Kimi, wanneer we hun prestaties in de laatste paar races vergelijken, met een frissere power unit reed, die natuurlijk altijd iets beter is dan een behoorlijk gebruikte power unit. Dat zal in de komende races veranderen wanneer we aan George’s kant een frissere power unit beginnen te hebben.

“Dus er speelt van alles een beetje mee. Er is een beetje software, maar ook dat Kimi niet in fase loopt met het programma van George. Je telt alles bij elkaar op wanneer je naar het eindresultaat kijkt.”

Russells probleem leidde indirect tot zijn uitval in de eerste ronde van de Belgian Grand Prix, toen hij op het Kemmel Straight door zijn rivalen werd opgeslokt voordat hij door voormalig teamgenoot Lewis Hamilton de grindbak in werd getikt. Als gevolg daarvan staat hij nu 50 punten achter Antonelli in het rijderskampioenschap.

Op de vraag van Motorsport hoe belangrijk het voor Russell was dat Mercedes zijn zorgen en klachten serieus nam, antwoordde Resta: “Allereerst zijn we als team George heel dankbaar dat hij ons heeft uitgedaagd en een kans heeft benadrukt waarop we ons moesten richten. Hij is heel goed geweest in het begrijpen en onder onze aandacht brengen van zaken. We hebben uiteindelijk de oplossing kunnen identificeren en voor deze race een fix kunnen doorvoeren. Dus dank aan George dat hij dat voor ons, voor het team, heeft gedaan.

“Natuurlijk is hij behoorlijk blij dat we tot de kern ervan hebben kunnen komen en het hebben kunnen oplossen. Het was goed teamwork. Het was niet het makkelijkste. Zoals ik al zei, met de nieuwe reglementen zijn er nog steeds veel dingen te leren. Maar het is een stap vooruit.”