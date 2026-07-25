F1 Grand Prix van Hongarije: Asfalt Hungaroring ’s nachts hersteld na klachten van coureurs

Bocht 1 op de Hungaroring is vannacht gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd naar aanleiding van klachten van coureurs na de eerste trainingsdag voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

Naar verluidt zijn sommige delen van het circuit de afgelopen twee jaar al opnieuw geasfalteerd, maar de hete, droge zomer heeft gezorgd voor verzakkingen onder het wegdek, waardoor sommige hobbels erger zijn geworden. Bovendien begon het wegdek open te barsten, wat vooral merkbaar was in bochten 1, 12 en 13.

De coureurs konden hun lijn in de laatste bocht aanpassen om het probleemgebied daar te vermijden, maar in bocht 1 – een cruciaal inhaalpunt – begon het wegdek op de ideale lijn uit te barsten. "Het was volgens mij voor iedereen een nogal vreemde dag daar op het circuit,” zei George Russell van Mercedes na de training. “Boedapest is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van het circuit opnieuw geasfalteerd; het is super hobbelig en op veel plekken begint het asfalt rond de laatste paar bochten af te brokkelen, waardoor het best vreemd aanvoelt om erop te rijden.”

Volgens Pirelli was de grip op het circuit lager dan verwacht toen deze woensdag werd gemeten – zelfs lager dan vorig jaar. Naar verluidt werden de problemen met het wegdek voor het eerst opgemerkt tijdens de International GT Open-race twee weekenden geleden.

Franco Colapinto werd verrast door het gladde wegdek Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

De coureurs die de eerste vrije training aan zich voorbij lieten gaan zodat hun teams een van de verplichte ‘rookie’-sessies konden inlassen, vonden het bijzonder lastig om in VT2 op snelheid te komen. Franco Colapinto van Alpine crashte in bocht 12, een van de opnieuw geasfalteerde stukken die onverwacht glad was.

"De nieuwe delen van het circuit bieden niet veel grip; ze brokkelen niet af, maar zijn wel erg versleten”, aldus Oscar Piastri, wiens McLaren tijdens FP1 werd bestuurd door Leonardo Fornaroli. “Het is op dit moment dus gewoon een heel uitdagend circuit en ja, het missen van een trainingssessie heeft het natuurlijk behoorlijk moeilijk gemaakt.”

Het belang van bocht 1 als inhaalplek maakte het natuurlijk tot een aandachtspunt, dus gaf de FIA opdracht om vóór de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag reparaties uit te voeren. De betreffende stukken zijn gerepareerd. "Het is geïnspecteerd en er zijn 's nachts herstelwerkzaamheden uitgevoerd", aldus de FIA in een verklaring. "Er zijn twee plekken aangepakt: één op de lijn zelf en één rechts van de lijn, waar een inhalende auto uit zou komen.”