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Long runs F1 GP Hongarije: Antonelli slaat terug ten opzichte van Ferrari

Ferrari voerde vrijdag beide tijdenlijsten in de trainingen voor de F1 GP van Hongarije aan, maar de rivalen blijven in de strijd op basis van het long run-tempo

Kevin Hermann
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Op het eerste gezicht kende Ferrari een indrukwekkende trainingsdag tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Scuderia domineerde beide sessies op vrijdag met een voorsprong van ongeveer een halve seconde op de naaste uitdagers. Schijn bedriegt echter, want de competitieve verhoudingen lijken in werkelijkheid veel dichter bij elkaar te liggen dan de tijdenlijsten doen vermoeden.

De lange runs met hoge brandstoflasten aan het einde van de tweede vrije training schetsten een volledig ander beeld. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die zijn kwalificatiesimulatie op softs moest afbreken na een rode vlag en een fout bij zijn tweede poging, noteerde met gemak het sterkste long-run-tempo van het hele veld.

Gecorrigeerd voor verschillende stintlengtes en bandencompounds was de Italiaan gemiddeld 0.46 seconden per ronde sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, wiens racesimulatie allesbehalve constant was.

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Waar is Ferrari's racetempo gebleven?

De grote vraag is nu: waarom zag Ferrari er over één ronde zo sterk uit, terwijl het in de lange runs zo veel moeite had? Dat is precies de vraag die de Scuderia tijdens de debriefs na de sessie zal onderzoeken om de afstelling voor de rest van het raceweekend te optimaliseren.

Ook de long run van Lewis Hamilton (+0.67s) was verre van overtuigend. Zowel McLaren-coureur Lando Norris (+0.52s) als George Russell in de tweede Mercedes (+0.61s) waren sneller over de raceafstand.

In de eerste vrije training zag het beeld er enigszins anders uit. Daar was Hamiltons long run ongeveer vier tienden van een seconde per ronde sneller dan die van Russell. De echte referentie van Mercedes in Hongarije lijkt echter opnieuw Antonelli te zijn, die de openingssessie oversloeg terwijl Frederik Vesti zijn cockpit overnam.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Is Red Bull, net als Ferrari, alleen snel over één ronde?

Een vergelijkbaar patroon tekende zich ook af bij Red Bull. Max Verstappen eindigde als tweede in de eerste vrije training en als vierde in de tweede, maar zodra de auto's met zware brandstoflasten reden, had ook het Red Bull-duo moeite om het tempo vast te houden.

Isack Hadjar verloor tijdens de lange runs gemiddeld 0.79 seconden per ronde op Antonelli, terwijl teamgenoot Verstappen 0.82 seconden langzamer was. In tegenstelling tot Ferrari had het long-run-tempo van Red Bull in de eerste vrije training echter al weinig reden tot optimisme gegeven.

Daardoor zou Red Bull vanaf zaterdag ook gedwongen kunnen worden de afstelling meer richting raceprestaties te verschuiven, ook al is inhalen op de Hungaroring berucht moeilijk, waardoor de kwalificatie traditioneel veel belangrijker is.

Hoeveel is de update van Aston Martin waard?

Ook Aston Martin lag vrijdag onder het vergrootglas. Het team arriveerde in Hongarije met een uitgebreid updatepakket, in de hoop op zijn minst het ongewenste etiket van langzaamste team kwijt te raken en weer aansluiting te vinden bij het middenveld.

Op basis van de eerste bevindingen lijkt de gehoopte grote stap voorwaarts echter te zijn uitgebleven. Dat komt ook doordat de achterstand op de concurrentie vooraf al enorm was. In de lange runs tijdens de tweede vrije training was Fernando Alonso de op een na langzaamste coureur van het veld, met een achterstand van 3.42 seconden per ronde.

Hij wist in elk geval Valtteri Bottas (+3.93s) voor te blijven. Aston Martin blijft echter losgezongen van de kop van het middenveld. De grootste zwakte van het team blijft de topsnelheid: vooral in de eerste sector verliest Aston Martin op de langere rechte stukken veel tijd op zijn rivalen.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Middenveld: Audi, Racing Bulls en dan een groot gat?

Nico Hulkenberg (+1.25s) maakte vrijdag opnieuw indruk met sterk long-run-tempo, net zoals hij dat de afgelopen raceweekenden heeft gedaan. De Duitser is er tot nu toe echter niet in geslaagd die snelheid om te zetten in punten.

Zijn belangrijkste rivaal in Boedapest lijkt opnieuw Racing Bulls (+1.46s) te worden. Alpine (+2.16s) daarentegen lijkt verder achterop te raken in de ontwikkelingsrace.

Haas (+1.94s) leverde een solide, zij het niet uitmuntende, long-run-prestatie. Vrijdag bleek aanzienlijk moeilijker voor Williams (+3.01s): het team bevindt zich momenteel veel dichter bij Cadillac en Aston Martin dan binnen bereik van de top 10.

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