Mercedes vindt softwareprobleem in F1-powerunit van George Russell

George Russell zal tot de Grand Prix van Italië moeten wachten om te ontdekken of Mercedes daadwerkelijk de oorzaak heeft gevonden van de anomalieën die hem tussen Silverstone en Spa hinderden, nu het team de bron van zijn probleem met de power unit in de software heeft gelokaliseerd.

De Britse coureur klaagde herhaaldelijk over een gebrek aan performance op de rechte stukken, een gevoel dat ook werd bevestigd door telemetrievergelijkingen met de auto van teamgenoot Kimi Antonelli. De eerste onderzoeken van het team sloten al snel zowel vermogensverlies van de power unit als een tekort aan topsnelheid uit.

Vanaf het begin leek de situatie allesbehalve eenvoudig. In de eerste sector op Spa – het volledige stuk van La Source tot de remzone voor Les Combes – lagen Russells sectortijden in lijn met die van Antonelli, iets wat niet zou stroken met een eenvoudig vermogenstekort.

Pas na de kwalificatie kon het team de zoektocht verkleinen en de software aanwijzen als de waarschijnlijke bron van de anomalie. Russells race, die al enkele bochten na de start eindigde, bood echter geen gelegenheid om te verifiëren of die hypothese klopte.

Volgens Motorsport.com werd de hoofdoorzaak diep in de code van de managementsoftware van de power unit gevonden. Het ging om een subtiele anomalie die meerdere dagen analyse vergde voordat de engineers die volledig begrepen. In wezen zette de software elektrische energie te vroeg in, waardoor in het eerste deel van de ronde een buitensporige hoeveelheid werd verbruikt.

Het resultaat was een onbalans in de energieverdeling: wat vroeg in de ronde werd gewonnen, moest onvermijdelijk in de latere sectoren worden terugbetaald, op het moment dat de coureur verwachtte nog elektrische power beschikbaar te hebben. Dit was het duidelijkst zichtbaar in de laatste sector op Spa.

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Er is al een softwarecorrectie doorgevoerd in de motorenfaciliteit van Mercedes in Brixworth, maar die moet nog op de baan worden gevalideerd. Sommigen binnen het team denken dat een minder belangrijk deel van het probleem ook verband kan houden met Russells rijstijl, die de effecten van de software-anomalie mogelijk heeft versterkt.

Zoals McLaren-teambaas Andrea Stella onlangs uitlegde, beschikken de huidige power units van Mercedes over adaptieve logica die geleidelijk de gewoonten van een coureur leert en het energiemanagement aanpast op basis van diens rijstijl. Bij een softwarefout zou dit leerproces het ongewenste gedrag verder kunnen hebben versterkt.

Mercedes gelooft niettemin dat het de primaire oorzaak van het probleem heeft geïdentificeerd en de power unit niet hoeft te vervangen.

Maar het team krijgt pas tijdens de GP van Italië op Monza bevestiging van de oplossing, omdat noch de Hungaroring, noch de daaropvolgende race op Zandvoort omstandigheden biedt die voldoende vergelijkbaar zijn met Silverstone en Spa om het systeem naar behoren te evalueren onder de omstandigheden die het probleem aan het licht brachten.

Voor Russell is er, in elk geval op korte termijn, één positief aspect: op de Hungaroring heeft vermogen op de rechte stukken een veel kleinere invloed op de algehele performance, waardoor hij het weekend kan ingaan zonder de constante zorg dat hij in het nadeel is.

"Wanneer die gedachte voortdurend in je achterhoofd zit, wordt het moeilijk om je uitsluitend te concentreren op het neerzetten van de best mogelijke ronde", legde een bron dicht bij het team uit.