Mercedes erkent: “Elk weekend is een soort live experiment”

Al vanaf de eerste wintertest kampt Mercedes met porpoising. Lewis Hamilton en George Russell kunnen daardoor niet het maximale uit het pakket halen, waardoor het tweetal zich niet kan mengen in de strijd om de prijzen. De bolide moet veel hoger afgesteld worden dan beoogd, wat ten koste gaat van veel waardevolle rondetijd. De renstal is ervan overtuigd een grote stap te kunnen maken zodra de wagen op een lagere rijhoogte kan worden afgesteld.

Voor het F1-debuutweekend in Miami heeft Mercedes een aantal updates meegenomen. Teambaas Toto Wolff tempert de verwachtingen, en stelt direct een doorbraak te verwachten. “We proberen een oplossing te vinden die niet alleen het stuiteren verhelpt. Je kunt de vloer stijver maken, maar dan verlies je downforce. De wagen wordt er wel stabieler door, maar dat is niet de richting die we op gaan. Doordat testen niet is toegestaan, is elk raceweekend helaas een soort live experiment. Je kunt het stuiteren dat we op de baan zien, niet nabootsen in de windtunnel. En daarom is het net als vroeger: ‘trial and error’, wat werkt er in de praktijk? Daarom kijken we naar verschillende opties waarvan wij denken dat die het probleem voor de lange termijn oplossen zonder dat we downforce verliezen door simpelweg de auto op te hogen of de vloer te verstevigen. Er komen dit weekend updates op de auto. De ware performance van de auto zal echter niet van het ene op het andere weekend zichtbaar worden.”

