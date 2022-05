Alfa Romeo roept Ilott op als reservecoureur voor GP van Miami

Callum Ilott was vorig seizoen door de Ferrari Driver Academy als reservecoureur geplaatst bij Alfa Romeo. In die hoedanigheid kwam hij ook in actie tijdens de eerste vrije trainingen in Portugal en Oostenrijk. Inmiddels heeft de Brit de overstap gemaakt naar Amerika, waar hij met Juncos Hollinger Racing actief is in het IndyCar-kampioenschap. De banden met Ferrari zijn doorgesneden, maar desondanks maakt hij deel uit van het team uit Hinwil.

“Callum hoort bij het team en hij was vorig jaar voor ons actief”, legt Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur in gesprek met Motorsport.com uit. “Hij kent het team door en door. De auto uiteraard niet, maar hij kent het team. Hij heeft in het verleden goed werk voor ons geleverd. Hij heeft zijn eigen raceprogramma en daar wil ik hem niet bij storen. Maar het feit dat we in Amerika racen, maakte deze oproep logisch. We zullen zien hoe het in de toekomst verder gaat, maar als Robert niet beschikbaar is, is het logisch om voor Callum te gaan. We hebben daar geen contract voor nodig, hij hoort bij de familie.”

Ilott is blij dat hij weer een weekend deel kan uitmaken van het team en zo voet tussen de deur houdt in de Formule 1: “Ik was toch al van plan om hiernaartoe te gaan”, zegt hij tegen Motorsport.com. “Ze belden me twee weken geleden. Het kwam goed uit. De laatste keer dat ik deze auto heb bestuurd, was in de simulator in de beginfase van de ontwikkeling. Veel systemen komen overeen met vorig jaar, maar het fundament is natuurlijk totaal anders.”