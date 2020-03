Brown noemt budgetplafond voor 2021 'een goed beginpunt'

Formule 1-teams moeten vanaf volgend seizoen werken met een maximaal budget van 175 miljoen dollar. De kloof tussen de topteams en de rest van de grid moet daardoor kleiner worden. Daar vallen de salarissen voor de coureurs en de drie topverdieners per team niet onder en zo zijn er nog wat meer uitzonderingen. Volgens Renault en Racing Point ligt de lat daarmee nog altijd te hoog. Brown is het in zekere zin eens met zijn rivalen uit de middenmoot, maar gelooft dat het budgetplafond ook in haar huidige vorm gaat werken. Hij verwacht dat er op dit moment vijf teams zijn die een budget hebben dat boven de 175 miljoen dollar ligt.

“Ik denk dat ik graag wil zien hoe het budgetplafond in haar originele vorm gaat werken, maar wanneer je met tien teams te maken hebt is het onvermijdelijk dat er compromissen gemaakt moeten worden”, zei de McLaren-teambaas. “Ik denk dat dit een goed beginpunt is. Ik denk dat er teams zijn die significant meer uitgeven. Als je kijkt naar de volgorde van de grid kun je wel zien wie dat zijn. Wanneer het budgetplafond in werking treedt denk ik dat we vijf teams hebben die aan dat plafond komen. Tussen die vijf kan er dan van alles gebeuren.”

Volgens Brown gaat het wel een paar seizoenen duren voordat de werkelijke impact van het budgetplafond zichtbaar wordt, iets wat AlphaTauri-teambaas Franz Tost eerder ook al verklaarde. “Ik ben enthousiast over aankomend seizoen, maar realistisch gezien zal de grid niet heel erg veranderen”, voegde hij toe. “Dat geldt ook voor 2021, wie weet hoe de sport er dan uit zal zien. Ik denk dat het een paar jaar gaat duren voordat de effecten van het budgetplafond duidelijk gaan worden, mensen geven nu al veel uit voor 2021. Ik denk dat het wel tot 2022 en 2023 gaat duren voordat we de echte impact van het budgetplafond gaan zien.”

Video: Zo ziet de Formule 1 er in 2021 uit

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy