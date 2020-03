Teams zoeken alternatieven: laatste wintertest in Barcelona?

De oorzaak is een financiële: Spanje was jaren langer een zekerheidje in de Formule 1, zowel als test- als racelocatie, maar de promotor van de Spaanse Grand Prix zit in financieel zwaar weer. Eigenlijk zou er dit seizoen al geen Formule 1-race meer worden georganiseerd in het Zuid-Europese land, maar een eenmalige subsidie van de Catalaanse overheid heeft er voor gezorgd dat het evenement ook dit jaar nog op de kalender staat. Hoogstwaarschijnlijk is het echter volgend jaar gedaan met de Gran Premio de España. Waarschijnlijk is er dan ook geen geld meer om het circuit ten noordoosten van Barcelona open te houden voor de testsessies.

Een aantal teams is al aan het rondkijken naar alternatieven, waarbij Bahrein en Abu Dhabi vaak worden genoemd. Locaties waar het in februari een stuk warmer is dan in Noord-Spanje, aldus AlphaTauri-teambaas Franz Tost tegen Motorsport.com: "Daar hebben we de temperaturen die we ook tijdens de races hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de banden: als die in Barcelona bij een test werken dan zegt dat helemaal niets over hoe ze het in Australië, Bahrein of Vietnam uithouden, omdat de temperaturen hier erg laag kunnen zijn.”

Er valt echter ook wat tegen een verhuizing naar het Midden-Oosten in te brengen. Zo zal er dieper in de buidel moeten worden getast om de teams en hun materiaal in Bahrein en Abu Dhabi te krijgen. Vooral de kleinere teams zouden daar wel eens tegen kunnen zijn. En dus gaat de speurtocht verder: buiten Europa is mogelijk te duur en een logistieke nachtmerrie, terwijl het binnen Europa in februari al gauw te koud is.