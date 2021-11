McLaren weigert strijd met Ferrari om P3 op te geven

McLaren bezette lange tijd de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar heeft sinds de sensationele 1-2 in de Grand Prix van Italië met lede ogen moeten toezien hoe Ferrari grote stappen maakte. De Scuderia introduceerde een update van de power unit, wat een flinke sprong voorwaarts opleverde. In de afgelopen drie Grands Prix nam Ferrari keer op keer de maat van McLaren. Het team uit Maranello boog zo een achterstand van 17,5 punten om in een voorsprong van 13,5 punten.

In Mexico eindigden Charles Leclerc en Carlos Sainz als vijfde en zesde, terwijl McLaren niet verder kwam dan een schamel puntje van Lando Norris. De teamleiding maakt zich echter nog geen zorgen, zo benadrukt teambaas Andreas Seidl: “Het belangrijkste is om te accepteren dat dagen zoals deze in Mexico kunnen gebeuren in de racerij. Ze horen bij de sport. Tegelijkertijd kunnen ze ook je tegenstander overkomen. Er is dus geen reden om dit gevecht op te geven. Het is belangrijk om door te gaan. Gelukkig is er komend weekend alweer een race, dus dan kunnen we proberen terug te slaan. Uiteraard is het resultaat [in Mexico] teleurstellend. Maar nogmaals: dit kan ook onze concurrent overkomen. We moeten ons op onszelf blijven richten en ervoor zorgen dat we consistent punten scoren. Dat is in Mexico niet gelukt.”

De komende races kan er nog heel veel gebeuren, erkent Seidl: “Het is heel lastig om te voorspellen welke van de komende vier circuits beter bij ons of bij Ferrari passen. Zoveel factoren spelen een rol: temperatuur, bandenkeuze, downforceniveau, baankarakteristieken et cetera. We hebben dit jaar al vaker gezien dat het lastig is om een voorspelling te doen. Het kan zomaar anders uitpakken dan iedereen verwacht.”