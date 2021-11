Nog een F1-race in Nederland? Assen wil "serieuze poging" ondernemen

In aanloop naar de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 mikte zowel Zandvoort als ook Assen op de prestigieuze race. De koningsklasse van de autosport is zoals bekend naar de badplaats getrokken, al betekent dat niet dat de organisatie in Assen de handdoek werpt. "Italië heeft ook twee à drie Grands Prix, Amerika eveneens krijgt twee races en op termijn zelfs drie. Waarom zouden wij met Max Verstappen in dit land dan niet in aanmerking komen voor een tweede Grand Prix?", begint Van Dam het gesprek met Motorsport.com Nederland.

Het balletje is weer aan het rollen gekomen in coronatijd. “In de COVID-periode zijn we inderdaad benaderd met de vraag of we hier in Assen zouden kunnen rijden zonder publiek. Maar we wilden Zandvoort niet in de wielen rijden en het circuit is ook nog niet aangepast voor de benodigde Grade One-licentie”, vervolgt Van Dam. Het maakt dat men in Assen niet kon meeliften op het momentum dat Imola en Portimao wel op de kalender heeft gebracht. “Zo zijn die circuits inderdaad weer structureel op de planning gekomen. En als je ze de faciliteiten hier in Assen eenmaal ziet, ook met vliegveld Eelde dichtbij, dan krijg je ze in mijn optiek ook wel aan boord.”

Achter de schermen werken aan GP in 2023

Dat laatste moet richting 2023 alsnog gebeuren. “Het seizoen 2022 zit al helemaal vol met 23 races, maar voor het seizoen 2023 willen we er absoluut serieus naar kijken.” Dat serieus kijken is inmiddels ook al voorzichtig in gang gezet in de Drentse hoofdstad. “We hebben er al een externe financieringsmaatschappij bij betrokken en zij zeggen 'ga maar aan de gang, wij trekken de kar’. Zij hebben toegezegd dat we daadwerkelijk voor een tweede poging kunnen gaan, en waarom ook niet? We hebben niks te verliezen. We willen serieus kijken bij FOM of we in aanmerking kunnen komen.”

“Het is ook een initiatief van Jos Vaessen, de preses van onze stichting, en samen we moeten er vol voor gaan. We hebben namelijk een prachtig verhaal en als we dat goed kunnen verwoorden, dan willen we toch kijken of FOM bereid is om Assen in 2023 op de kalender te zetten.” Met de genoemde financieringsmaatschappij is er al een garantstelling binnen en Van Dam ziet nog meer mogelijkheden. “We hebben inderdaad al een partij gevonden die het financiële risico wil dragen en rond de jaarwisseling gaan we kijken of we nog meer steun kunnen krijgen van andere partijen."

Voorstel en presentatie aan FOM

Het financiële plaatje ziet er positief uit, des te meer omdat de voorzieningen in Assen al grotendeels op orde zijn. Het circuit moet nog wel enigszins worden aangepast om de Grade One-status te krijgen, maar het overige is op peil. “Assen heeft genoeg plek, wij hoeven niet meer te investeren in tribunes en ook niet in parkeerplekken. We kunnen namelijk 55.000 mensen laten zitten en nog eens 60.000 à 70.000 mensen laten staan."

"Daarnaast ligt er een heel groot paddock klaar voor alle hospitalities. Dit is zeker een goede basis voor de Formule 1, eentje waar we absoluut wat mee kunnen.” Het moet leiden tot een formeel voorstel: “We krijgen daar hulp bij van een andere partij. Samen zullen we alles goed op papier zetten en een formele presentatie geven. Dan liggen we in ieder geval in de kast bij de Formule 1.”

Rest alleen nog de vraag wanneer het dossier uit de kast kan komen. Met andere woorden: heeft Formula One Management wel oren naar twee races in Nederland? De Formule 1 lijkt meer gericht op het grote geld in het Midden-Oosten en op extra races in de Verenigde Staten. Van Dam: “Dat weet ik ook nog niet, maar goed: Zandvoort was natuurlijk wel een visitekaartje voor de Formule 1 in z'n totaliteit. Dat hebben de mensen van FOM ook wel gezien, dus in dat opzicht moet het kunnen. En sowieso willen we het allemaal in goed overleg met Zandvoort doen, zij hebben immers al een contract op zak voor de komende jaren."

Video: In een Formule 1-auto onboard over het TT Circuit Assen