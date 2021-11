Circuit Jeddah op tijd klaar voor F1-première, verwacht Masi

De Formule 1 reist begin december voor het eerst af naar Saudi-Arabië. Daar wordt al geruime tijd hard gewerkt aan een gloednieuw complex, dat het snelste stratencircuit van de kalender huisvest. De bouw heeft de nodige vertraging opgelopen, maar volgens F1-wedstrijdleider Michael Masi is alles op tijd gereed. “Ik was er een aantal weken geleden. Er is nog veel gaande, maar er wordt op dit moment ontzettend veel werk verzet. Wij, de FIA en F1, krijgen dagelijkse updates over de stand van zaken en het gaat heel snel vooruit. Dus ja, de laatste keer dat ik er was moest er nog veel gebeuren. Dat valt niet te ontkennen, ik denk dat iedereen erkent dat er nog werk aan de winkel is. Maar ik heb er vertrouwen in dat de race zonder problemen door kan gaan.”

Op de vraag of hij zich zorgen maakt, antwoordt de Australiër: “Bij alles is er een element van bezorgdheid, maar ik heb er vrij veel vertrouwen in. Ik was betrokken bij Korea 2010 en India, en die konden zonder problemen van start gaan. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat ook voor Saudi zal gelden.” De race director maakt zich zogezegd geen zorgen om het circuit, al zal het gehele complex en de omgeving nog niet volledig gereed zijn: “De baan, met alle veiligheidsinstallaties die daar deel van uitmaken, de pitgebouwen, race control, alle kernelementen, zijn vanuit FIA-oogpunt kritieke zaken. Die hebben we allemaal besproken met de promotor en [circuitontwerper] Tilke. Op dat vlak maak ik me geen zorgen. Ze zullen voldoen aan alle veiligheidseisen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Alle vertrouwen. De dingen die afgerond zijn, zijn van fantastisch niveau.”

