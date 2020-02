VIDEO: Herinneringen aan de iconische McLaren MP4/4

Er zijn verschillende redenen waarom de McLaren MP4/4 thuishoort in het rijtje van legendarische Formule 1-wagens. Ten eerste is er natuurlijk het bijzonder fraaie uiterlijk. De strakke lijnen van de MP4/4 zorgden voor een van de meest herkenbare F1-ontwerpen. De krachtige Honda turbomotor hielp een handje mee, want die zorgde ervoor dat er boven de rijder geen luchtinlaat nodig was en de wagen dus vloeiendere lijnen kreeg. Het was een overgangsjaar, want vanaf 1989 zouden turbo's worden verbannen.

Aan een mooie wagen heb je echter niet veel als hij niet snel is. Dat was de MP4/4 echter wel. De wagen, ontwikkeld onder leiding van Gordon Murray maar eigenlijk van de hand van Steve Nichols, bleek een raket te zijn. In het gouden tijdperk van de renstal wonnen Ayrton Senna en Alain Prost in het seizoen 1988 op een na alle races. Enkel de Italiaanse Grand Prix ging naar een ander team. Gerhard Berger pakte enkele weken na de dood van Enzo Ferrari een overwinning voor de Scuderia in Monza, een emotionele overwinning die in de sterren leek geschreven.

Verder was het dus al McLaren wat de klok sloeg en begon te rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost stevig te ontluiken. De overstap van de Braziliaan van Lotus stuwde McLaren - en Prost - naar een grotere hoogten. De MP4/4 was ook het vehikel voor een van de meest gedenkwaardige prestaties. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco pakte Senna de pole met maar liefst 1,4 seconde voorsprong op Prost en 2,6 tellen voorsprong op de beste niet-McLaren, de Ferrari van Berger. Tijdens de race had Senna zo'n driekwart minuut voorsprong op Prost toen hij plots zijn concentratie verloor en bij Portier de vangrail inging. Een ontroostbare Senna droop rechtstreeks af naar zijn appartement in Monte Carlo.

Het zijn maar enkele herinneringen die van de McLaren MP4/4 een unieke auto maken. Technisch expert Giorgio Piola heeft er nog veel meer. Dat zie je in bovenstaande video.