De worsteling om China een nieuwe plek op de F1-kalender te geven

Met nagenoeg alle seinen op rood had de Formule 1 eigenlijk geen keus meer. Of beter gezegd: de promotor van de Chinese Grand Prix had geen keus meer. De Formule 1 vertikte het namelijk om zelf de knoop door te hakken en legde de verantwoordelijkheid volledig bij de promotor en bij lokale autoriteiten neer. Mede hierdoor liet het besluit lang op zich wachten. Maar met het internationale vliegverkeer opgeschort en inmiddels meer dan duizend dodelijke slachtoffers was er geen ontkomen meer aan: er moest en zou een streep door de datum van 19 april.

Dat is inmiddels gebeurd, maar daarmee is de kous nog niet af. De Formule 1 wil de 2020-kalender immers liever niet terugbrengen tot 21 races. China krijgt idealiter een andere plek op de kalender. Ook al omdat de commerciële belangen achter een race in deze Aziatische grootmacht enorm zijn. Of zoals Liberty-voorman Chase Carey het verpakt: "Wij waarderen onze Chinese partners. We hebben bovendien een mooie groei doorgemaakt in China en die lijn willen we graag voortzetten."

Datum Gepland evenement 30 augustus GP van België 6 september GP van Italië 13 september Vrij weekend 20 september GP van Singapore 27 september GP van Rusland 4 oktober Vrij weekend 11 oktober GP van Japan 18 oktober Vrij weekend 25 oktober GP van Amerika 1 november GP van Mexico 8 november Vrij weekend 15 november GP van Brazilië 22 november Vrij weekend 29 november GP van Abu Dhabi 6 december Vrij weekend 13 december Vrij weekend

De hamvraag luidt vervolgens 'hoe'? Want wie het bovenstaande schema bekijkt, ziet meteen dat er weinig opties zijn. Voor de zomerstop is sowieso niet aan de orde, waardoor alleen de 'vrije weekenden' na de break in aanmerking komen. Maar nagenoeg iedere optie kent talloze haken en ogen. Vooral als je even in gedachten houdt dat de zogenaamde 'triple header' uit 2018 (Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië) de handen bepaald niet op elkaar kreeg. Teams klaagden steen en been en maakten duidelijk dit in de nabije toekomst niet nogmaals te willen.

De Grand Prix van China in één van de bovenstaande weekenden proppen, zou echter wel weer zo'n gevreesde triple-header betekenen. En dan ook nog eentje met louter overzeese races. Het moge duidelijk zijn dat teams daar niet op zitten te wachten. En alhoewel Liberty Media zich niet volledig laat leiden door allerlei wensen van teams, gaat het toch net iets te ver om zo'n voorstel er tegen wil en dank doorheen te drukken. Zie daar de worsteling van Carey en zijn mannen: "We hebben nog niet naar alle mogelijkheden gekeken, maar denken dat het zeker een uitdaging wordt."

Dit politiek correcte antwoord verhult dat er achter de schermen al volop wordt gepeinsd over een mogelijke oplossing. Zo leek een wissel met de Russische Grand Prix enige tijd een optie, maar liet de promotor van de race in Sochi weten daar niet voor open te staan. Zo'n wissel zou de promotor namelijk zes maanden minder tijd geven om alle kaartjes aan de man te brengen. "De datum voor de Russische Grand Prix is in oktober vorig jaar vastgesteld en zal niet meer veranderen", liet een woordvoerder destijds in vrij duidelijke bewoordingen aan Motorsport.com weten.

Maar als wisselen met een andere GP onwaarschijnlijk is en een triple header uit den boze is, wat kan er dan wel? Een optie die nog op tafel ligt, is het aanstaande Formule 1-seizoen iets verlengen. De seizoensafsluiter van Abu Dhabi zou in dat geval naar achteren worden verschoven, zodat er in november een gat wordt gecreëerd voor de Chinese Grand Prix. Het nadeel is alleen dat het F1-seizoen dan (enigszins gechargeerd) zo'n beetje tot aan de kerstdagen duurt. En het is maar zeer de vraag of dat alle handen wel op elkaar krijgt. Desondanks lijkt dit wel de enige resterende optie om de race op het Shanghai International Circuit alsnog doorgang te laten vinden, mits het coronavirus dan natuurlijk wél helemaal onder controle is. Veiligheid staat immer te allen tijde op nummer één. Wordt ongetwijfeld vervolgd.