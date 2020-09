Binotto had twijfels of hij juiste man was voor Ferrari

In 2019 streed Ferrari nog mee om de podiumplaatsen en overwinningen, maar dit jaar loopt het heel anders. In België had de Scuderia een pijnlijk weekend, wat resulteerde in P13 en P14 aan de finish. De problemen die de renstal heeft in 2020, met een motor die vermogen heeft verloren en een auto die te veel luchtweerstand heeft, hebben geleid tot geluiden dat Ferrari veranderingen moet doorvoeren in het management. Maar hoewel Binotto de volledige steun van de top van Ferrari’s management heeft en hij zich daardoor ook geen zorgen maakte over zijn positie, heeft hij wel toegegeven dat hij zelf heeft nagedacht over zijn eigen positie.

In een interview met Corriere della Sera werd Binotto gevraagd of hij ooit het gevoel had dat zijn positie in gevaar was. “Eerlijk gezegd nooit, omdat ik weet dat ik de steun van mijn managers heb. Maar ik heb wel over mezelf getwijfeld. Ik heb nagedacht of ik wel geschikt was voor de rol als teambaas.” Uiteindelijk concludeerde Binotto dat hij wel alles in huis heeft om voor de ommekeer te zorgen, hoewel hij accepteerde dat hij misschien niet alles perfect had gedaan. “Op een aantal vlakken had ik het beter kunnen doen, zo had de technische reorganisatie eerder gedaan kunnen worden. Maar ik geloof dat mijn 25 jaar in de F1 en de kennis van dit bedrijf sleutelelementen zijn om deze baan goed uit te voeren.”

Ferrari veranderde eerder dit jaar de technische structuur, zodat Binotto een stap terug kan zetten uit zijn zware betrokkenheid op dat vlak en zich beter kan concentreren op vlakken waaraan meer tijd besteed moet worden. Binotto gaf toe dat hij mogelijk te veel hooi op zijn vork heeft genomen - wat inhield dat bepaalde aspecten van het team niet de aandacht kregen die ze wel hadden verdiend. “Als teambaas is je eerste rol niet technisch”, zei hij. “We werkten aan de verlenging van Charles [Leclerc], het aantrekken van [Carlos] Sainz en op veel andere fronten. Het is mogelijk dat we niet voldoende georganiseerd waren om dat te delegeren, ook omdat we minder technische focus hadden, maar laten we niet vergeten dat ik anderhalf jaar geleden zonder aankondiging teambaas werd. Het heeft tijd nodig, dat hebben alle winnende cycli laten zien.”

Hoewel Ferrari CEO Louis Camilleri en voorzitter John Elkann heel andere persoonlijkheden hebben dan de overleden Sergio Marchionne, zijn ze volgens Binotto niet zo afstandelijk als door enkelen gesuggereerd wordt. “Dat is een van de verkeerde dingen die ik hoor”, zei Binotto. “Ik sta niet alleen, dat kan ik garanderen. Ik krijg advies, en het klopt dat hun manier van leidinggeven anders is dan wat we in het verleden gewend waren. Maar ik sta er niet alleen voor.”

Met medewerking van Franco Nugnes en Jonathan Noble