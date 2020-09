Kubica: Vertrek familie triest, maar Williams keert terug aan top

Waar Claire Williams op Spa-Francorchamps meermaals ontkende dat de verkoop van het team aan Dorilton Capital gevolgen zou krijgen voor de familie, viel vier dagen later alsnog het onvermijdelijke persbericht op de digitale deurmat: Claire Williams geeft haar positie als waarnemend teambaas op en de volledige familie Williams verlaat de koningsklasse na meer dan vier decennia betrokkenheid. Een goede stap voor het team of juist een trieste dag voor F1, zo luidt één van de vragen die we Robert Kubica op het TT Circuit Assen voorleggen.

"Het is natuurlijk triest dat de familie de sport na al die jaren verlaat, al heb ik wel begrepen dat de naam Williams blijft bestaan", laat hij vanuit de truck van zijn huidige werkgever ART aan Motorsport.com weten. "We hebben vorig jaar geen makkelijk seizoen gehad samen en de voorbije jaren zijn om eerlijk te zijn niet echt makkelijk geweest voor het team", duidt hij onder meer op zijn eigen F1-comeback, waarbij hij slechts één punt wist te scoren met een povere auto van het eens zo succesvolle team.

Williams ook na vertrek van familie belangrijk voor F1

De auto glorietijden zijn dus al lang en breed vervlogen, al voorspelt Kubica dat Williams met de huidige structuur en met de ondersteuning van nieuwe investeerder wel weer terugkeert op de voorposten. "Als ze de toekomst op deze manier hebben veiliggesteld - en dat lijkt wel het geval te zijn - dan zal de situatie zeker verbeteren. Ze hebben veel potentie en ook goede mensen in dienst. Ik zou zeggen: vroeg of laat keert Williams terug aan de top. Ze hebben dit jaar al een goede stap gemaakt en hebben alle ingrediënten in het team om nog een extra stap te zetten. Het zal tijd kosten, maar ze komen er zeker weer bovenop."

Kubica benadrukt dat een opleving van Williams - net zoals McLaren een uit een diep dal is gekropen - ook belangrijk is voor de sport al geheel, ondanks dat het team niet meer als familiebedrijf te boek staat. "Nee, maar volgens mij beseffen jonge mensen zich helemaal niet hoe belangrijk Williams eigenlijk is voor de Formule 1. Zij hebben de F1-historie voor een groot deel gecreëerd hè, samen met andere iconische teams. Williams is en blijft dus een groot team en dat draait voor mij zeker niet alleen maar om het verleden. Ze hebben nog steeds goede mensen in dienst en veel potentie." Kubica zat al met al op het verkeerde moment bij het team dat maar liefst negen constructeurstitels en zeven wereldtitels bij de coureurs heeft binnengesleept, maar gelooft in nieuwe glorietijden. Aan Dorilton Capital om te leveren.

Het volledige en exclusieve interview met Robert Kubica over de DTM en de Formule 1 is in de komende dagen in twee delen te lezen op Motorsport.com en GPUpdate.net.